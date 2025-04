El papa Francisco pidió ser sepultado en una iglesia, cercana a territorio argentino

En sus 12 años de papado, Francisco no logró visitar la Argentina . Fue uno de sus pendientes, pese a haber manifestado en reiteradas oportunidades sus intenciones de regresar al país, finalmente falleció sin haber vuelto a su tierra natal. Sin embargo, eligió para el descanso de su cuerpo , un sitio muy cercano al territorio argentino.

El papa Francisco, el primero no europeo en asumir la conducción de la iglesia católica, realizó 47 viajes apostólicos fuera de Italia y estuvo en 66 países. Recorrió 32.814 kilómetros en avión, pero no pudo volver a la Argentina y solo sobrevoló su espacio aéreo en dos oportunidades.

La oportunidad más cercana de volver fue en 2020, cuando quiso participar el 1 de abril de la ceremonia por los 500 años de la primera misa celebrada en territorio argentino , en Puerto San Julián, Santa Cruz. De hecho, muchos señalan que ese 1 de abril de 1.520 es el verdadero día en que nació la Patria argentina . Quizá por ese motivo, Francisco pidió a sus colaboradores que analicen la posibilidad de regresar a la Argentina, ver locaciones para su recorrida, los destinos a visitar en el interior profundo. Pero la pandemia de Covid no lo permitió. De hecho ese año no viajó a ninguna parte.

Los motivos de no regresar fueron muchos. Conocedores de su papado, aseguran que el ex cardenal Jorge Bergoglio planificó al menos seis visitas a la Argentina, pero ninguno se concretó. La mayoría incluían recorridas por villas o asentamientos, visitas a cárceles y lavados de pies a personas privadas de su libertad, encuentros con abuelos olvidados. La Casa Rosada no estaba en los planes.

“¿Si iré a la Argentina? Es una cosa aún no decidida. Yo querría ir ¿no? Es mi pueblo. Querría ir, pero aún no está decidido. Hay diversas cosas para resolver antes”, respondió sentado en una silla de ruedas, la última vez que le preguntaron periodistas arriba de un avión.

Los últimos cuatro presidentes argentinos lo invitaron formal e informalmente a regresar a la Argentina, por vías diplomáticas, a través de mensajes de emisarios, y hasta por los medios de prensa. Pero Francisco nunca dejó que nadie le organice la agenda exterior, mucho menos los tiempos de sus viajes. Creía que los años electorales no eran buenos para volver a su país.

basilica-de-santa-maria-la-mayor1.jpg

Dónde descansarán los restos del Papa Francisco

Francisco será enterrado fuera del Vaticano. Él mismo lo reveló a finales de 2023, cuando dijo que no quería ser enterrado en las grutas vaticanas como la mayoría de sus antecesores sino en la basílica mariana de Santa María la Mayor en Roma, de cuya virgen, Salus Populi Romani, patrona de Roma, Bergoglio era muy devoto.

“Porque es mi gran devoción”, así lo reveló en una entrevista al canal mexicano Nmas, en la que además confesó que así se lo prometió a la Virgen.

El Papa dejó elegido incluso el lugar exacto de su tumba: en una sencilla capilla, que hasta ahora se usaba para guardar candelabros, situada en la nave izquierda del templo, entre dos confesionarios. En total siete papas están enterrados en esta basílica.

Francisco eligió este templo porque le unía una especial relación. Santa María di Maggiore de Roma es la basílica papal a la que acudía el papa a orar ante la Virgen Salus Populi Romani, salvadora del pueblo romano, antes y después de cada viaje como pontífice. En total el papa estuvo en 115 ocasiones.

basilica dellamaggiore.jpg

“Es mi gran devoción. Ya antes (de ser papa) cuando venía, siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma, me iba un rato allí. Sí, hay una ligazón muy grande”, explicó el Papa al canal mexicano.

Pero lejos de lo que pueda parecer, Francisco no ha roto con ninguna tradición que obligue a los Papas a ser enterrados en el Vaticano. Precisamente en la basílica de San Pedro solo están enterrados 92 de los 264 pontífices de la historia. Es más, antiguamente, los papas solían elegir como lugar de enterramiento alguna otra iglesia de Roma, como ha hecho Francisco.

La Basílica alberga la imagen mariana de la Salus Populi Romani, que representa a la Virgen María como salvadora y protectora del pueblo romano. La tradición atribuye a que fue pintada por San Lucas, evangelista, de ahí que sea el patrón de los pintores.

Santa María la Mayor o Santa Maria di Maggiore es una de las cuatro basílicas más importantes de Roma, que junto a San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo extramuros, conforman las llamadas basílicas mayores y papales. Y de ellas, es Santa Maria la más antigua, la única de época paleocristiana y lugar de milagro mariano por lo que se convierte en el templo más importante dedicado al culto mariano en Roma.

basilica dellamaggiore.jpg

Cerquita de suelo argentino

Pese a que sus anhelos de regresar a la Argentina no fueron concretados, Franciso descansará cerca de suelo argentino. Sucede que la Embajada Argentina en Roma está frente a la Basílica Santa María Maggiore, a 74 metros.

Cabe aclarar que la Embajada se considera territorio del país que representa. Cuando una persona entra en una Embajada está entrando en el territorio de otro país, ya que así lo establecen las normas internacionales.