El Gobierno Nacional licitará de forma directa la Ruta Nacional 7

"Nosotros les pedimos celeridad en los trabajos tanto para ayudar a los transportistas como para el turismo interno" , afirmó a Radio Mitre. Además, dejó en claro que la obra pública no se tiene que abandonar porque “ necesitamos rutas en condiciones y hay 6 rutas que atraviesan Mendoza, de las cuales 3 son muy importantes y necesitamos respuestas”.

La Ruta 7 entre límite entre Maipú y San Martín

La Variante Palmira hasta Ruta 40, desde el ingreso a Lavalle hasta Tunuyán

Ruta 40 y la 143 que es la que conecta Pareditas y San Rafael

Sin embargo, el funcionario aseguró que han sido flexibles en cuanto a los cobros de los peajes. “Nosotros no vamos a permitir cobrar ningún peaje si no hay una obra de una ruta nueva o mejorada. No podemos sobre lo que tenemos hoy cobrar peaje”.

Vuelco Alta Montaña (2).jpeg También dejó en claro que la obra pública no se tiene que abandonar porque “necesitamos rutas en condiciones".

De esta manera, y con la licitación oficial para las mejoras en la infraestructura de la Ruta Nacional Nº7, Mema afirmó que “quieren avanzar lo antes posible para dar soluciones”.

Sin embargo, aunque la Provincia de Mendoza ya tiene rutas provinciales licitadas, desde el gobierno solicitaron 4 tramos más junto con la obra que ya está en funcionamiento.