Dulce de Leche & CO llegó a Mendoza: conocé todos sus productos

Dulce de Leche & CO: el dulce de leche de tranquilidad y nobleza del campo que llegó a Mendoza

La reconocida marca Dulce de Leche & Co. ya está en Mendoza y ofrece todos sus productos en la provincia. El nuevo local está ubicado en la terminal de ómnibus de Mendoza, ala este, ingresando por calle Alberdi . Podés encontrarlos también en su Instagram @dulcedeleche_co_mendoza.

Un emprendimiento argentino que escaló y se posicionó mundialmente

Dulce de Leche & Co., nació en 2016, con el ambicioso objetivo de posicionar el dulce más popular del país en el mercado gourmet. Ese año, el proyecto fue seleccionado de entre otros 12.000 y galardonado con el Fondo Semilla que otorga el Ministerio de Producción, que fue seguido por la fundación de la primera tienda en el mítico barrio de Palermo. Ese fue el puntapié inicial de un fenómeno que no se detiene: cuenta con 8 locales en los principales puntos turísticos de Buenos Aires (Palermo, Recoleta, San Telmo, Centro y Camini- to), Ushuaia y Olavarría. Su último local fue inaugurado en marzo del 2021 en Mercat Villa Crespo, un mercado porteño que fusiona la gastronomía y la cultura. Y ahora, llegó a la provincia de Mendoza.