19 de marzo de 2026
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Tango

Dos mendocinos se consagraron campeones en la Copa Mundial de Tango en Estambul

Los bailarines Franco Sosa y Romina Moreno ganaron en la categoría Tango Escenario en Estambul. Los detalles de este logro histórico.

Dos mendocinos se consagraron campeones en la Copa Mundial de Tango en Estambul

Dos mendocinos se consagraron campeones en la Copa Mundial de Tango en Estambul

 Por Analía Martín

La pareja integrada por Franco Sosa y Romina Moreno obtuvo ayer el primer puesto en la categoría Tango Escenario de la competencia internacional de tango en Estambul. Los mendocinos lograron cautivar tanto al público como al jurado tras una destacada presentación. Este triunfo marca un hito en sus carreras artísticas y posiciona alto el talento de nuestra provincia.

La consagración se produjo en la final de la Tango To Istanbul World Cup, que reunió a parejas de distintos países. Los bailarines desplegaron una coreografía de gran intensidad dramática y precisión técnica acompañados por la música en vivo de la orquesta Tangobardo.

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Una competencia de tango con nivel internacional

El certamen se desarrolló del 13 al 17 de marzo y contó con participantes de todo el mundo en 15 categorías diferentes. Franco y Romina lograron destacarse en Tango Escenario, una de las instancias más exigentes reservada para los mejores artistas del circuito.

El jurado estuvo compuesto por profesionales de países como Rusia, China, Japón, Ucrania y Turquía, lo que garantizó una evaluación de alto nivel. Tras el anuncio, la pareja compartió su emoción en redes sociales y afirmaron que este logro es solo el comienzo de su camino.

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Tango | Dos bailarines mendocinos ganaro la Copu Mundial de Tango Estambul

Tango | Dos bailarines mendocinos ganaro la Copu Mundial de Tango Estambul

El talento de los bailarines que recorren el mundo

Ambos crecieron en Mendoza y actualmente residen en Buenos Aires, donde desarrollan sus carreras como coreógrafos y artistas destacados. Romina es además arquitecta e hija de los reconocidos directores mendocinos Héctor Moreno y Claudia Guzmán.

La pareja artística ya había sido finalista del Mundial de Buenos Aires en 2025 y semifinalista en las ediciones de años anteriores. Como premio, recibirán dinero en efectivo y serán invitados especiales en la próxima edición del prestigioso festival de Estambul.

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