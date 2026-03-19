Dos mendocinos se consagraron campeones en la Copa Mundial de Tango en Estambul

La consagración se produjo en la final de la Tango To Istanbul World Cup, que reunió a parejas de distintos países. Los bailarines desplegaron una coreografía de gran intensidad dramática y precisión técnica acompañados por la música en vivo de la orquesta Tangobardo.

Una competencia de tango con nivel internacional El certamen se desarrolló del 13 al 17 de marzo y contó con participantes de todo el mundo en 15 categorías diferentes. Franco y Romina lograron destacarse en Tango Escenario, una de las instancias más exigentes reservada para los mejores artistas del circuito.

El jurado estuvo compuesto por profesionales de países como Rusia, China, Japón, Ucrania y Turquía, lo que garantizó una evaluación de alto nivel. Tras el anuncio, la pareja compartió su emoción en redes sociales y afirmaron que este logro es solo el comienzo de su camino.

image Tango | Dos bailarines mendocinos ganaro la Copu Mundial de Tango Estambul El talento de los bailarines que recorren el mundo Ambos crecieron en Mendoza y actualmente residen en Buenos Aires, donde desarrollan sus carreras como coreógrafos y artistas destacados. Romina es además arquitecta e hija de los reconocidos directores mendocinos Héctor Moreno y Claudia Guzmán. La pareja artística ya había sido finalista del Mundial de Buenos Aires en 2025 y semifinalista en las ediciones de años anteriores. Como premio, recibirán dinero en efectivo y serán invitados especiales en la próxima edición del prestigioso festival de Estambul.

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