Discapacidad en crisis: por el desfasaje salarial, en Mendoza hay incertidumbre en la prestación de servicios.

La situación de cuidadores, transportistas, personal de salud y educación que trabaja con personas con discapacidad y sus familias es crítica: desde 2024 no se actualiza su salario y, los últimos aumentos, se encuentran muy por debajo de la inflación.

Hoy habrá manifestaciones en el país Prestadores en discapacidad: "En Malargüe la situación no es diferente" al resto del país

Preocupación en el sector de Discapacidad: los detalles del reclamo

Magali Mafauad es licenciada en psicopedagogía y presta servicios a chicos con discapacidad de forma independiente. Si bien no ha dejado de trabajar con sus pacientes, contó que aún no se le depositan las terapias que realizó meses atrás, en febrero. Lo dramático es que su situación no es una excepción, sino algo que aqueja a todos sus pares.