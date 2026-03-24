Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia: marchas en Mendoza y en todo el país

Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia: convocan a marchar en Mendoza y todo el país.

Este 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia , tendrá una simbología especial por cumplirse 50 años del golpe de estado de 1976. Los organismos de derechos humanos encabezarán este martes marchas en todo el país. En la provincia de Mendoza , las actividades oficiales del Gobierno se realizarán en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo .

Como cada año, organizaciones sociales, políticas y sindicales convocaron a movilizarse en las distintas ciudadades de la Argentina , lo que incluirá concentraciones, lecturas de documentos y eventos culturales, con la participación de familiares de las víctimas de la última dictadura cívico-militar, en una jornada de reflexión y reclamo de memoria activa.

La Plaza de Mayo será el lugar central de las concentraciones que comenzarán al mediodía . A las 16.30, será el acto central con las presencias de referentes como “Taty” Almeida , Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto . Se espera que sobre el escenario haya discursos críticos hacia la gestión del presidente Javier Milei y sus políticas. La Cámpora, por su parte, hará su habitual caminata a la plaza desde la exESMA.

En los días previos al 24 de marzo se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo , que lanzó la campaña “Florecerán pañuelos” . La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados “para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

Plaza de Mayo, día de la memoria, archivo NA Día de la Memoria. Foto: archivo NA.

Desde el sindicalismo, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a sumarse a la marcha a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que mantiene una postura crítica de la cúpula de la CGT, difundió su propia convocatoria a la movilización junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

Las actividades en la provincia de Mendoza

Para este martes, los organismos de derechos humanos de la provincia convocaron a marchar desde calles San Martín y Garibaldi, a partir de las 18, a la que invitaron a participar con un pañuelo. También asistirán organizaciones gremiales y políticas, además de familiares de las víctimas.

"A 50 años del golpe genocida, marchamos porque las búsquedas continúan, porque la verdad y la justicia siguen siendo nuestro objetivo, por la memoria colectiva de nuestros pueblos, por la defensa de los derechos humanos", indicaron.

Así será el recorrido de la marcha

recorrido marcha 24 de marzo en Mendoza

Actividades del Gobierno y la UNCUYO

Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que las actividades serán conjuntas con la Universidad Nacional de Cuyo. El Área de Derechos Humanos de la UNCUYO señalaron que reafirman "su rol en la defensa de los derechos humanos, la construcción de memoria y el fortalecimiento de una ciudadanía democrática".

La Universidad confirmó que participará de la marcha del 24 de marzo, a las 18. En tanto, el 25 de marzo habrá actividades de reflexión, en Ciencias Económicas y la proyección de un corto fotográfico en Ciencias Políticas.

El jueves 26, a las 10, será el acto central que se desarrollará en la Biblioteca Central. "Pensada como un espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo, la jornada busca recuperar y resignificar lo sucedido a partir de testimonios de personas directamente afectadas por el terrorismo de Estado, promoviendo una mirada crítica sobre el pasado reciente y su vigencia en el presente", afirmó la UNCUYO.