Día de las Naciones Unidas: origen y significado del 24 de octubre

Cada 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas. Conocé cómo surgió esta efeméride en la siguiente nota.

Cada 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas, fecha que recuerda la fundación, hace 80 años atrás, sobre la organización internacional dedicada tanto a la resolución de conflictos como al establecimiento de metas para mejorar el mundo actual.

Por qué se celebra el 24 de octubre el Día de las Naciones Unidas

El 24 de octubre de 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificada mediante un tratado firmado por 51 países que reconocieron oficialmente a este organismo. En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que estableció esta fecha como motivo de celebración anual.

En la actualidad, la ONU reúne un total de 193 miembros.

Para qué se creó la ONU: historia y función actual

A finales de la Segunda Guerra Mundial, los países más importantes del mundo estaban devastados. Por ello, varias naciones se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, del 25 de abril al 26 de junio de 1945, durante la primera Conferencia de las Naciones Unidas.

En los siguientes dos meses se redactó y firmó la Carta de la ONU, cuyo objetivo principal era evitar futuras guerras mundiales. Finalmente, el 24 de octubre de 1945, tras la ratificación de países como China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos, la ONU fue oficialmente reconocida como la organización encargada de velar por la paz y seguridad global, así como por la protección de los derechos humanos.

Fuente: Naciones Unidas

