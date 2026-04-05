Día de la novia en Argentina: por qué se celebra hoy, 5 de abril Foto: web

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 5 de abril, en Argentina se celebra el Día de la Novia, una efeméride dedicada a reconocer el vínculo amoroso en pareja. Aunque no tiene una fecha fija en el calendario, suele coincidir con el primer domingo del mes, lo que la convierte en una ocasión especial para destacar el afecto y la vida compartida.

pareja, novios, amor, beso, corazón, noviazgo.jpg 5 de abril: Argentina celebra el Día de la Novia. Foto: Archivo Día de la Novia en Argentina: por qué se celebra este 5 de abril A diferencia de otras celebraciones más establecidas, el Día de la Novia no posee un origen preciso ni una institucionalización formal. Su conmemoración responde más bien a una tradición popular que se fue consolidando con el tiempo, asociada a la idea de dedicar una jornada a quienes mantienen una relación amorosa. En Argentina, se adoptó la costumbre de celebrarlo el primer domingo de abril, lo que explica su variación anual.

En términos culturales, la fecha apunta a valorar el rol de la novia dentro de la pareja, entendida como la persona que mantiene un vínculo afectivo con otra. Según distintas acepciones, el término refiere tanto a quien proyecta un futuro en común como a quien simplemente atraviesa una relación amorosa, lo que amplía el sentido de la celebración más allá de lo formal.

El Día de la Novia también se vincula con otras efemérides similares que giran en torno al amor y las relaciones. Por un lado, el Día de los Enamorados, celebrado el 14 de febrero, tiene un carácter internacional y un origen ligado a la tradición de San Valentín. Por otro, en Argentina se conmemora el Día de los Novios el 20 de septiembre, como antesala simbólica de la primavera, considerada la estación del amor.

A su vez, existe el Día del Novio, que se celebra el 24 de septiembre, completando así un calendario de fechas dedicadas a los vínculos afectivos. En conjunto, todas estas jornadas reflejan distintas formas de celebrar el amor, desde lo más simbólico hasta lo cotidiano, con gestos que no necesariamente implican grandes regalos, sino la intención de compartir y fortalecer la relación. Fuente: Clarín.

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