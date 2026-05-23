Niños palestinos reciben comida gratuita de una cocina comunitaria, en la Ciudad de Gaza, el 18 de mayo de 2026. Foto; NA

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

El piloto neerlandés Max Verstappen estuvo a solo 3 horas y 23 minutos de lograr una victoria histórica en su debut en las 24 Horas de Nürburgring, pero una falla en la suspensión trasera derecha de su Mercedes terminó con el sueño cuando el equipo lideraba con una ventaja de 40 segundos. FOTO NA @VerstappenCOM

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Imagen de personas relajándose en una playa, en Vladivostok, Rusia. (Xinhua/Andrey Matveenko) (da) (ah)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

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Varios policías lanzando gases lacrimógenos contra manifestantes que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira en una avenida, en la ciudad de El Alto, Bolivia. Foto: NA (Xinhua)

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Varios edificios destruidos en los ataques aéreos israelíes, en Tiro, Líbano. El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública de Líbano informó que los ataques israelíes ocurridos entre el 2 de marzo y el 16 de mayo han dejado 2.969 muertos y 9.112 lesionados. Foto: NA / (Xinhua/Ali Hashisho) (rtg) (ah)

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Las nuevas tarifas para trenes y colectivos rigen a partir de este lunes con un aumento del 10% en el servicio ferroviario y del 2% en las líneas de ómnibus del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Foto: Damián Dopacio

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El crucero MV Hondius afectado por el hantavirus navega hacia el puerto de Róterdam, en Róterdam, Países Bajos, el 18 de mayo de 2026. El crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, llegó el lunes al puerto neerlandés de Róterdam para ser desinfectado, poniendo fin a un viaje que ha atraído la atención de las autoridades sanitarias internacionales. Los miembros de la tripulación están listos para entrar en cuarentena de inmediato. (Xinhua/Shao Haijun) (ah) (ce)

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Excavadoras israelíes demuelen un edificio residencial en construcción, en el oeste de Belén, en el sur de Cisjordania, el 18 de mayo de 2026. (Xinhua/Mamoun Wazwaz) (rtg) (ah) (vf)

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Carteles con la leyenda "Formosa Libre" aparecieron hoy, en relación a la presentación esta tarde del senador nacional Francisco Paoltroni de un pedido de intervención de la provincia de Formosa, que sera a las 17 en el Salón Azul del Senado, junto al constitucionalista Daniel Sabsay. Autor: JUAN VARGAS/NA

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Varios turistas montan camellos en el Área Escénica de la Montaña Mingsha y el Manantial de la Luna Creciente, en Dunhuang, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, el 19 de mayo de 2026. Este martes se celebra el 16 Día del Turismo de China. Foto: Xinhua/Zhang Xiaoliang/NA

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Trabajadores de la salud, agrupaciones de pacientes, gremios y organizaciones sociales realizan este miércoles una nueva Marcha Federal en defensa de la salud pública para cuestionar las políticas de recorte implementadas por el Gobierno nacional y advertir sobre sus consecuencias en el sistema sanitario. FOTO NA: DANIEL VIDES

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El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, conversan mientras toman el té, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 20 de mayo de 2026. (Xinhua/Ding Haitao) (jg) (ah) (ce)

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La científica Raquel Chan, quien es investigadora del CONICET, fue distinguida con el prestigioso premio internacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” por haber transformado los fundamentos de la biología vegetal en innovación agrícola con su descubrimiento de genes y mecanismos biológicos que mejoran la tolerancia de las plantas a los cambios ambientales. FOTO NA:CONICET

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Vendedores y compradores intercambian ganado en un mercado ganadero previo al Eid al-Adha, en la gobernación de Giza, Egipto, el 21 de mayo de 2026. (Xinhua/Ahmed Gomaa) (da) (ra) (ce)

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El arquero del Aston Villa de Inglaterra y de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, aseguró haberse roto el dedo en la entrada de calor previa a lo que fue la final de la UEFA Europa League que terminó conquistando. FOTO NA: @AVFCOfficial.