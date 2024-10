Día de la Dislexia: las deudas del sistema educativo con los chicos que padecen este trastorno

Debemos tener en cuenta que no existen dos disléxicos idénticos y, por tanto, cada caso es único y no tiene por qué presentar la totalidad de los síntomas.

"El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo y depende mucho del docente con el que se encuentren, si acompaña adecuadamente o no, si les brindan herramientas o estigmatizan", advirtió Gabriela Houssay, delegada en Mendoza de Disfam.

Sucede que todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo cual el niño con dislexia no puede asimilar ciertos contenidos de materias porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura.

La Ley 27.306 garantiza en nuestro país el derecho a la educación de niños, adolescentes y adultos con Dislexia y otras DEA, dificultades específicas de aprendizaje. Es clave la detección y actuación precoz de esta condición para evitar el fracaso escolar, personal y social de las personas portadoras de la dificultad.

La dislexia es una dificultad inesperada para la adquisición de la lectura en forma fluida, exacta y automatizada. En un niño sano, que ha sido debidamente estimulado y que posee las capacidades necesarias para adquirirla.

Es la más frecuente de las DEA (Dificultades Específicas de Aprendizaje), con una incidencia en la población del 10 y hasta el 15% (1 de cada 10 niños, 2 o 3 alumnos por clase).

Es frecuente que la Dislexia se encuentre asociada a la Discalculia, dificultad para la realización de cálculos matemáticos, a la Disgrafia, Disortografía, Dismapia, etc.

Su origen es neurobiológico, producido por una alteración de la migración neuronal, con un gran componente hereditario. Afecta a la persona durante toda su vida.

Las emociones importan y mucho. Es fundamental para que cualquier adecuación que propongamos sea internalizada por los alumnos para generar un buen vínculo con el docente. Los niños que tienen Dislexia u otras DEA, en general tienen su autoestima baja, producto de años de frustraciones y de sentir “que no pueden”.

Es muy importante que sientan que su maestro o profesor “quiere” enseñarles para que ellos progresen, que “sabe” el esfuerzo que hacen, que mucha veces no se percibe.

Este vínculo es fundamental e imprescindible para mejorar la autoestima y auto valía de los estudiantes. Por ello, se debe buscar y trabajar con sus fortalezas, valorando los pequeños pasos que van dando. Los chicos tienen que cambiar la percepción de que “no pueden” a que “pueden algo· por pequeño que sea.

Las adecuaciones que se necesitan son de acceso y forma, advierten especialistas. Esto implica buscar estrategias que permitan a los alumnos acceder al currículo en igualdad de condiciones que sus compañeros. Se debe viabilizar el aprendizaje para que estas dificultades no funcionen como un obstáculo y los niños puedan demostrar todo lo que saben y aprendieron.

Disfam Argentina,Dislexia y familia es una Asociación civil sin fines de lucro . Creada en 2013 con la finalidad de la difusión y el mayor conocimiento de la problemática de la dislexia y otras DEA. Está integrada por María Arabetti, Presidente Disfam Argentina, y el Dr. Gustavo Abichacra, Presidente del Comité Científico ,junto a otros padres y profesionales de la salud y la educación.

El objetivo es actuar como enlace entre los padres, la comunidad educativa en todos sus niveles y los profesionales de la salud en los distintos ámbitos de la comunidad.

Embed - Dislexia Dea Mendoza on Instagram: "Keira Knightley, la famosa actriz británica, protagonista de la saga de Piratas del Caribe, presenta dislexia y ha conversado abiertamente de su dificultad en varias ocasiones. Hablar de las Dificultades Específicas del Aprendizaje no es estigmatizar, no es etiquetar, es hacer visible para que otros también puedan encontrar explicaciones a sus dificultades. #dislexia #discalculia #disgrafia #disortografia #unidosporladislexia"