Día de la Bandera Provincial: origen y por qué se celebra hoy, 5 de enero

Cada 5 de enero , Mendoza conmemora el Día de la Bandera Provincial . La fecha rinde homenaje a un símbolo patrio de gran importancia para José de San Martín , que representó al Ejército de los Andes en el inicio de la gesta libertadora de 1817 hacia Chile y Perú.

El origen de esta efeméride provincial se remonta a mayo de 2013 , cuando la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la Ley Provincial N.º 8557 , que instituyó oficialmente el 5 de enero como el Día de la Bandera Provincial .

La iniciativa surgió a partir de un proyecto presentado por el diputado demócrata Aldo Vinci , quien sostuvo que, según registros históricos , el general José de San Martín fijó el 5 de enero de 1817 como la fecha para la bendición de la bandera y la entrega del bastón de mando a la Virgen .

Más allá de su valor histórico , esta fecha tiene un significado especial para los alumnos de las escuelas primarias , ya que la Promesa de Lealtad a la Bandera se realiza el 17 de agosto , en conmemoración del fallecimiento de San Martín .

17 de agosto acto memorial, bandera cruce ej El Memorial de la Bandera: el espacio mendocino donde descansa la bandera original. Foto: Cristian Lozano

Otro aspecto relevante es su diferencia con el Día de la Bandera Nacional, que se celebra el 20 de junio en homenaje a Manuel Belgrano, creador del símbolo patrio argentino.

El Memorial de la Bandera: el lugar que todo mendocino debe conocer

Ubicado sobre la calle Virgen del Carmen de Cuyo, frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, el Memorial de la Bandera es un espacio compuesto por tres salas que resguardan valiosos elementos históricos.

En la primera se exhibe la Bandera del Ejército de los Andes, el mismo emblema utilizado durante la gesta libertadora y que, desde 1992, es también la bandera de la provincia.

La segunda sala alberga dos banderas realistas capturadas por el general San Martín en las batallas de la Independencia, que luego fueron obsequiadas al pueblo mendocino.

Finalmente, el recorrido concluye en un auditorio, donde se proyectan videos vinculados a la creación de la Bandera del Ejército de los Andes y a la gesta sanmartiniana.