Día del Seguro: el sorprendente legado de Belgrano y la evolución de una industria clave

Cada 21 de octubre se celebra en Argentina el Día del Seguro , fecha que recuerda la creación de la primera compañía aseguradora del país, “La Confianza”, en 1811, durante el Virreinato del Río de la Plata . En diálogo con Sitio Andino , el productor y asesor Edgardo Juchniuk repasó la historia, evolución y desafíos del sector.

EJ : Porque en el año 1811 se constituyó la primera compañía de seguros en el Virreinato del Río de la Plata , llamada La Confianza . Tuvo mucho que ver el general Manuel Belgrano , que era un hombre muy preparado y precavido. Esta compañía estaba dedicada al seguro patrimonial y al transporte marítimo , actividades fundamentales para el comercio de la época.

EJ : Es un día muy importante para todos los que trabajamos en esta actividad . Actualmente, más de 30.000 empleados trabajan en compañías de seguros y hay más de 50.000 productores y asesores en todo el país. Además, hay una gran cantidad de profesionales que intervienen indirectamente, como liquidadores, actuarios, abogados y administrativos .

EJ : Aporta muchísimo. Es uno de los principales inversores institucionales del país. Aunque no seamos tantos en número, el sector tiene un peso muy importante en la economía. Cada obra pública, cada empresa o trabajador está cubierto de alguna forma, y eso le da previsibilidad al sistema productivo y social .

- ¿Cómo ha sido la evolución del sector desde sus inicios hasta hoy?

EJ: Como toda actividad económica en Argentina, tuvo sus idas y vueltas. Una de las etapas más duras fue en los años 90, cuando desapareció el Instituto Nacional de Reaseguros (INDER), que monopolizaba todo el reaseguro de las compañías. En ese momento, más de 100 aseguradoras fueron liquidadas.

- ¿Qué papel jugaron las aseguradoras en las reformas estructurales de los 90?

EJ: En ese tiempo se impulsaron tres grandes cambios: el sistema de jubilaciones y pensiones, el de salud y el de riesgos del trabajo. Dos se concretaron —las jubilaciones semiprivadas y el sistema de ART— y el tercero no. Las compañías de seguros participaron activamente en ese proceso, sobre todo en el área de seguridad social.

- ¿Cómo es la situación actual de los productores y asesores de seguros?

EJ: Nuestro beneficio económico se vio afectado cuando se topearon las comisiones en 2011, y eso nos perjudicó mucho. “Nosotros no somos vendedores, somos asesores”, y si hubiésemos tenido más margen de acción, muchas situaciones se habrían resuelto mejor. El 95% de nuestros clientes son pymes, con las que tenemos trato directo y de confianza. Hoy, ese vínculo se perdió porque todo se canaliza a través de las compañías.

- ¿Qué papel juega el Estado en la regulación del sistema?

EJ: El Estado no ha ayudado lo suficiente. “No se ha aplicado la ley como corresponde, y eso ha generado una cantidad monstruosa de juicios”. Falta una política activa que fortalezca el rol del seguro como herramienta de estabilidad económica.

- ¿Cuál es, para usted, la función esencial del seguro?

EJ: El seguro es lo que le da previsibilidad a todos los sectores, empezando por el país. Todo —desde una obra pública hasta un pequeño negocio— está asegurado. “Es como tener una caja fuerte en tu casa o en tu empresa, con el dinero necesario para enfrentar cualquier eventualidad”.

