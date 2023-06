Día del Orgullo LGBT: cuáles son los reclamos y cuándo es la marcha en Mendoza

“En general, siguen siendo los mismos por una cuestión de que algunos derechos ya adquiridos aún no se respetan. Por ejemplo, pedimos la aplicación real y efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) porque sabemos que, si bien hay una ley sancionada y vigente en todo el país desde el 2006, en Mendoza todavía no se cumple como debería ”, comenzó a explicar Zila, Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo en Mendoza (COMOM) .

“Lo mismo sucede con la Ley de Cupo Laboral Trans, aprobada en la Argentina pero a la que Mendoza aún no adhiere. Sabemos que el oficialismo ha presentado lo que llamaban una ley provincial superadora pero no sólo que no consultaron a nadie del colectivo sino que tampoco hay novedades sobre el tema. En ese sentido, también tenemos la Ley de VIH, de Tuberculosis y de Hepatitis que se sancionaron el año pasado y que en esta provincia tampoco se cumplen”, sumó.