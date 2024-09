Día del Maestro: la incansable lucha de una ex docente de Lavalle por los derechos y la memoria

Tras egresar con un bachiller con orientación docente, Silvia siguió su formación académica en el Instituto Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, de Ciudad. Su intención era estudiar en el Magisterio, pero no pudo ingresar porque, al salir de noche, no alcanzaba al micro que la llevaba de vuelta a su casa y pasaba a las 22 por calle Urquiza.

“¿Por qué cuento esto? Porque es importante saber desde dónde uno parte. Hay gente que dice ‘Hay que esforzarse porque todos tenemos las mismas posibilidades’. No. Hay gente que no tiene la posibilidad de ir a donde quiera”, explica.

Mientras cursaba el segundo año del profesorado, comenzó a trabajar como docente en una época donde la escasez de docentes era un problema y no había maestras con título. Tiempo después, se recibió de Profesora de Enseñanza Primaria. “A los 18 años tuve mi primer reemplazo y de ahí no paré. Fueron 36 años de servicio y fueron, para mí, hermosos”, asegura con emoción en su voz.

4 años sin Johana Chacon - Silvia Minoli

Silvia Minoli: “Fui feliz siendo docente”

La exdirectora de la escuela N°1-182 Virgen del Rosario, ubicada en Lavalle, brindó 36 años de servicio. De esas casi cuatro décadas, pasó 16 años a cargo de grados y 20 en cargos directivos. Su labor la realizó en escuelas rurales, donde no deja de recalcar que fue “feliz siendo docente”.

“Con todo lo bueno y todo lo malo que puede tener una profesión, con el desconocimiento que tenemos a nivel salarial, a nivel de derechos laborales. [ La docencia] es una carrera donde hay que tener un interés especial por las infancias. Eso era lo que a mí me llamaba la atención dentro de la educación”, expresa.

Asimismo, la lavallina reafirma que la labor del personal educativo debe tener más reconocimiento y mejor remuneración, a la par de más capacitaciones. "Hay que ir adaptando el vocabulario. La escuela primaria se ha quedado atrás en el tiempo y tiene prácticas que no van acordes a los aprendizajes que por ahí tienen los chicos y las chicas en sus hogares”, amplia.

“No tenemos que cansarnos nunca de leer, de aprender y de construir aprendizajes junto con nuestros niños y niñas”, Silvia Minoli.

¿Cuáles son los aspectos que se deben trabajar en las escuelas?

Las escuelas de la provincia presentan diversos desafíos de índole edilicia, por ausentismo, o en materia aprehensión de ciertas materias. Si bien desde el Gobierno o desde ciertas instituciones se comenzaron a desarrollar determinadas estrategias para abordar estas problemáticas, nuevas inequidades se advierten cuando nos alejamos de las zonas urbanas.

En este aspecto, Minoli subrayó que “no en todos lados” el panorama es el mismo. “Las diferencias son muy grandes de una zona a otra, pero nos encontramos con niños y niñas sentados uno detrás del otro, sin computadoras, por ejemplo. En algunas escuelas [rurales] la tecnología todavía no llega como ha llegado a algunas ciudades o algunos pueblos más grandes”, aclara.

Asimismo, también advierte que, especialmente en el abordaje sobre Violencia de Género, las escuelas aún tienen mucho por trabajar. “Tenemos una ley muy importante que es la ESI. La Educación Sexual Integral trae un montón de actividades y aborda la violencia a través del juego de roles desde los chiquitos”, precisa.

Inicio de clases, clases, escuela, alumnos, estudiantes, aula, maestros

Este método de enseñanza puede comenzar a aplicarse desde el nivel inicial y es fundamental para que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer, y más importante aún, poner en palabras cuando sus derechos son vulnerados.

Silvia también recordó que la Ley Nº 8723 -la cual buscará que lleve el nombre de quien fuera su alumna, Johana-, establece el 4 de septiembre de cada año como Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana.

Respecto al desarrollo de esa normativa, Minoli recordó que la Dirección General de Escuelas le pidió que eligiera los artículos a tratar, de los cuales ella tomó los establecidos en tres leyes fundamentales: La Ley Nº 26.842 de Prevencion y Sancion de la Trata de personas; la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y la Ley N° 26.061 de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Tomé esas leyes, seleccioné los artículos y se los envié. Un equipo público de la DGE de ese momento hizo un paquete de actividades. Se supone que todos los años hay que enviar esas actividades a las escuelas sobre estos temas, para construir realmente qué es lo que pasa”, explica la ex docente.

Esta normativa apunta, en el nivel primario a prevenir y a enseñar, y en el secundario a “descubrir”. “A esa altura, las niñas o los niños, pero sobre todo las mujeres, han sido víctimas de violencia, de acoso o de abusos y ahí es donde se animan a contarlo, donde toman fuerza y entre sus pares lo pueden contar”, puntualiza.

“He tenido muchos años en la dirección de algunas escuelas, pero sobre todo la escuela Salvatierra de Lavalle y la Virgen del Rosario, donde desapareció Joana Chacon”, Silvia Minoli.

Búsqueda, resistencia y memoria: una comunidad educativa movilizada por Johana Chacón

La vida de cada docente queda signada por su paso por las aulas. Allí, donde generan vínculos especiales con cada estudiante que forman, es casi imposible dejar puertas afuera la vida privada. Así como la familia y los amigos son grupos fundamentales para la socialización y el desarrollo de una persona, la escuela es un nexo más que, en casos de que alguno de los mencionados pilares no esté presente, puede funcionar como apoyo para esos niños, niñas y jóvenes.

El caso de Johana Chacon quedó grabado en la memoria no solo de los mendocinos y argentinos en general, sino de la localidad Tres de Mayo en particular. Luego de que a Silvia le notificaran que la alumna de 7° grado fue vista por última vez cuando bajaba del micro, su mundo dejó de ser el mismo. La entonces directora comenzó a movilizarse por su aparición con vida, creando diferentes actividades y movilizaciones.

Johana chacon y soledad olivera

Durante este camino que comenzó aquel 4 de septiembre de 2012, Minoli se cruzó con el caso de Soledad Olivera, madre de tres niños, cuya desaparición había sido informada en noviembre de 2011, diez meses antes de que ocurriera la de Johana.

“La escuela ya trabajaba con la protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes; ya había un pensamiento crítico sobre esto y sobre la vulneración de derechos”, comienza a explicar sobre cómo surgió su activo rol en la búsqueda de las víctimas.

En este sentido, Minoli señala que, en el caso de Johana, no había “una familia con posibilidades de salir a pedir” por ella. Había una familia desmembrada. Por Soledad, las hermanas sí habían hecho la denuncia pero nadie las había escuchado”, denuncia.

Cuando la mujer decidió involucrarse en el caso, tomó la iniciativa de ir a una fiscalía de Lavalle junto a una compañera. “Ahí hablo sobre Soledad y me preguntan sí la denuncia estaba radicada. Hacía diez meses que estaba radicada -resalta- Se me ocurre preguntar si tenían foto en el expediente. No, no tenían foto. ¿Cómo van a buscar a una desaparecida si no tenés una foto?”, recuerda con indignación.

Entonces, con la ayuda de la comunidad educativa y vecinos de Lavalle, Silvia comenzó a realizar reclamos y “a la semana ya estaban los dos expedientes en Delitos Complejos, de Ciudad”, desde donde se impulsa una investigación "más profunda”.

Homenaje, cinco años sin Johana Chacón

En medio de su lucha comunitaria, una batalla interna

De esta forma, la noticia trascendió por todos los medios de la provincia, tanto masivos como alternativos, medios nacionales y fundaciones. En el medio de esta movilización, Silvia atravesó un duro momento personal que la obligó a poner en pausa sus actividades.

“Cumplí los 57 años y presenté los papeles para jubilarme porque quería seguir buscando a Johanna y a Soledad sin un trabajo que implicara un mucha carga horaria. A los 10 días de presentar mis papeles me dio un ACV, se reventó una arteria en mi cabeza”, relata.

Tras esto, Silvia atravesó una compleja recuperación que estuvo acompañada del apoyo y cuidado tanto de sus allegados como de todas las personas que la conocieron. “Estuve ausente, mentalmente, por mucho tiempo”, cuenta, pero finalmente en febrero de 2017 logró retornar a sus actividades con mayor fortaleza, ya jubilada y con su etapa docente concluida.

“Por ellas, por todas”, la crónica sobre Johana y Soledad

Entre el jueves 26 de septiembre y el domingo 6 de octubre se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro de Mendoza 2024 en el Espacio Cultural Julio Le Parc, de Guaymallén. El miércoles 2, Silvia Minoli asistirá para presentar “Por ellas, por todas. Johana y Soledad, víctimas del silencio”. Esta crónica sobre la memoria el pedido de justicia por las jóvenes que involucró a toda una comunidad.

“El libro surge así, para recordar a Johanna y a Soledad no solo para tenerlas en la memoria colectiva, sino para que no pasen más estas cosas”, sostiene.

4 años sin Johana Chacon

Silvia reconoce que no se animaba a escribir porque “para nosotras, para la escuela, fue muy terrible. Recibí amenazas y todo fue mucho más difícil después de mi operación”.

“Cuando llegamos al juicio por Johanna, después de seis años de búsqueda, nos enteramos que la habían matado el día que desapareció. Mariano Luque ya la había matado. Yo me ponía a pensar en todo el desgaste psicológico, físico, económico de todo porque no se investigó el homicidio o la desaparición de Soledad. Ahí surgió el libro”, reflexiona.

“Si hubieran investigado bien, Johanna estaría hoy acá. Lo habrían encontrado a Mariano Luque y le habrían quitado la posibilidad de hacer desaparecer o de matar a otra mujer”, denuncia.

La docencia y la conciencia colectiva: los ejes de la vida se Silvia

Tras 12 años de incansable lucha, Silvia no imagina su vida sin su faceta docente, en la cual dejó varios años y marcó un diferencial en el activismo por los derechos de las niñas y mujeres del territorio.

“Siempre vi a la docencia como un vínculo. La escuela es un vínculo muy importante entre la familia y la sociedad”, comenta.

“La docencia tiene una función social que debe cumplir. Esa función es justamente estar alerta ante casos que las familias tal vez no pueden resolver o lo resuelven de un modo que no es conveniente para los niños y las niñas. Ahí es donde tiene que estar la escuela para informar, para intervenir, para reclamar sobre la protección de derechos”, concluye.