Día del animal: todo lo que necesitás saber para cuidar a tu gato

Si bien el festejo por el "Día del Animal" tiene como fecha oficial el 4 de octubre en todo el mundo, en la Argentina se conmemora varios meses antes . Cada 29 de abril se celebra la vida animal en todos sus aspectos desde 1908, entre los que en esta oportunidad nos detenemos en el gato . Si bien se cree que el gato es una mascota “independiente”, eso no quiere decir que no requiere de ciertos cuidados que son muy importantes para que este felino tenga una vida placentera.

En primer lugar, Rómoli destaca la importancia de la tenencia responsable. “Tener una mascota no es solamente adoptar o comprar y llevarle a los chicos como un regalo sino que también tenemos un compromiso”, destaca. Por esta razón la veterinaria propone un cambio en la forma a la que se le denomina a la persona que decide adoptar un gato que en lugar de llamarlo “propietario” o “dueño”, pase a denominarse como “tutor” . “Le da una connotación más sensible, sentimental o responsable”, agrega Rómoli.

¿Los gatos requieren cuidados diferentes?

Magdalena enfatiza en el trato diferencial entre un perro y un gato. Al respecto señala que hoy se apunta que haya “sala de espera diferencial, consultorio y sala de internación diferenciado”, entre perro y gato. Esto es uno de los factores que colaboran para que “ir al veterinario no sea un estrés, o al menos para disminuir ese estrés en los gatos”. Asimismo, la veterinaria hizo referencia a cómo los gatos manifiestan ese estrés que luego se traduce en menos visitar al veterinario ya que muchos tutores notan que, luego de la visita médica, “el gato se estresa, se enoja, rompe cosas u orina por todos lados”. Al respecto la veterinaria dijo: “contar con una transportadora para los gatos es lo ideal”.

En cuanto al aspecto netamente médico, Magdalena rescató que “es importante saber que los gatos también se vacunan, se desparasitan”. Y agregó, “los mayores a 5 años necesitan chequeos anuales, por lo menos cada 2 años. Y es importante el análisis de sangre porque los felinos tienden a ocultar todas sus patologías”.

“El gato es un animal súper higiénico y se baña por una cuestión de supervivencia, entonces el gato que no se baña significa que hay algo que no anda bien. El gato que tiene bolas de pelo, o pelo apelmazado o falta de acicalado, hay algo que no está bien y lo está tratando de expresar de alguna manera”, dijo la veterinaria alertando a los tutores sobre el comportamiento de su mascota.

Para finalizar, la veterinaria contó acerca de las facilidades que existen actualmente para tener cubierta la salud de nuestra mascota felina. “Existen prepagas, existen bancos que ofrecen cobertura para nuestras mascotas, existen prepagas de humanos que también hacen la cobertura de nuestros animales porque muchas parejas jóvenes hoy en día deciden no ser padres entonces las prepagas han tomado por lo menos a la mascota para cubrirla”, dijo.