Descubre cómo instalar WhatsApp Plus 2023.

En el mundo de las aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp se ha consolidado como u na de las más utilizadas a nivel global . Sin embargo, existe una alternativa no oficial que ha ganado popularidad y cuenta con una gran cantidad de seguidores: WhatsApp Plus . En esta nota, te explicaremos cómo puedes instalar la última versión de WhatsApp Plus 2023 en tu dispositivo móvil, así como las ventajas y desventajas que ofrece esta opción.

Los usuarios destacan varias ventajas al utilizar WhatsApp Plus . En primer lugar, esta versión no tiene publicidad , algo que puede resultar molesto en la aplicación oficial. Además, brinda la posibilidad de realizar cambios de última hora en el estado de conexión, bloquear mensajes y llamadas de números específicos , y cuenta con una sección donde puedes personalizar tu avatar mediante plataformas como Bitmoji o cambiar el color de la interfaz.

Otra de las ventajas de WhatsApp Plus es la capacidad de eliminar el indicador de "escribiendo" o "grabando audio" antes de enviar un mensaje, lo cual proporciona un mayor nivel de privacidad . De esta manera, nadie sabrá cuándo estás a punto de enviar un mensaje a alguno de tus contactos. Sin embargo, no todo es perfecto, y a continuación mencionaremos algunas de las desventajas.

Al tratarse de una aplicación no oficial, WhatsApp Plus utiliza servidores distintos a los de la versión oficial, lo que la hace más vulnerable a posibles hackeos . Además, existe el riesgo de que WhatsApp detecte el uso de esta app y bloquee tu cuenta. Por lo tanto, es necesario tomar precauciones antes de instalarla.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente', significa que probablemente estás utilizando una versión no autorizada de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial. Si no comienzas a utilizar la versión oficial de WhatsApp después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente, es posible que tu cuenta sea suspendida permanentemente", declaró la compañía en un comunicado.

Pasos para descargar WhatsApp Plus 2023

WhatsApp Plus no se encuentra disponible en la Play Store debido a que no es una aplicación oficial. Para instalarla, deberás descargar el archivo APK. A continuación, te mostramos los pasos que debes seguir:

Descarga el nuevo APK.

Instala el APK y habilita la opción de instalación desde fuentes desconocidas en tu dispositivo Android.

Ten en cuenta que al descargar una aplicación desde una fuente externa a la Google Play Store, debes activar las fuentes desconocidas .

. Para hacerlo, dirígete a Ajustes, selecciona Seguridad, luego Fuentes desconocidas y acepta la opción.

Por último, ejecuta el archivo .apk para finalizar la instalación y comenzar a utilizar la aplicación.

Si deseas instalar la última versión de WhatsApp Plus, debes realizar una copia de seguridad de tu cuenta y luego eliminar la aplicación oficial de WhatsApp en tu smartphone. Después de eso, podrás descargar el archivo APK de WhatsApp Plus 2023 y activar la opción de fuentes desconocidas en tu dispositivo, permitiendo la instalación de aplicaciones que no pertenezcan a la Play Store, según publica Depor.com.

Recuerda que al optar por WhatsApp Plus, estás asumiendo ciertos riesgos en cuanto a seguridad y a la posible suspensión de tu cuenta. Por lo tanto, es importante que evalúes cuidadosamente si los beneficios que ofrece esta versión no oficial son realmente necesarios y valiosos para ti.