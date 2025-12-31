31 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Conducta marina

Delfines exponen un comportamiento animal nunca visto en las profundidades del océano

Un comportamiento animal en el océano sugiere que los delfines interactúan con el pez globo para “drogarse”. Los detalles.

Delfines exponen un comportamiento animal nunca visto en las profundidades del océano

Delfines exponen un comportamiento animal nunca visto en las profundidades del océano

 Por Analía Martín

En aguas profundas y lejos de la costa, los delfines desarrollan un comportamiento animal que despierta interés científico y debate. No se trata de caza ni de supervivencia directa, sino de una interacción reiterada, sería una conducta aprendida. El objetivo, si bien no está claro, parecería estar vinculado a efectos narcóticos.

Un juego peligroso en el océano

Los registros muestran a los delfines rodeando al pez globo, empujándolo suavemente y mordiéndolo sin causarle daño. Todo ocurre con una precisión llamativa, casi coreografiada, que descarta cualquier reacción impulsiva. El pez globo libera tetrodotoxina como defensa, una de las sustancias más potentes del océano. En dosis altas es letal, pero en cantidades mínimas puede generar un efecto narcótico leve, algo que los delfines parecen manejar con exactitud sorprendente.

Lee además
Murió la actriz Brigitte Bardot a los 91 años.
Adiós a un ícono

Murió Brigitte Bardot, ícono del cine y activista por los animales
Veterinaria móvil en Tunuyán.
Cuidado responsable

Veterinaria Móvil: Tunuyán fortaleció la salud animal con operativos en todo el departamento

Tras la interacción, los animales se alejan lentamente y quedan flotando cerca de la superficie, con movimientos descoordinados y pausados. Este estado llamó la atención de biólogos y documentalistas, ya que se repite en distintos lugares del mundo. La constancia del comportamiento refuerza la idea de que no es azar, sino una práctica aprendida. Sin embargo, el debate científico sigue abierto respecto de la intencionalidad real de esta conducta.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por XPLORARES (@xplorares)

Aprendizaje social y cultura animal

Uno de los puntos más relevantes es cómo se transmite este comportamiento animal. Los delfines no nacen sabiendo interactuar con el pez globo de esta manera, sino que aprenden observando a otros miembros del grupo. Estamos frente a una forma de cultura animal, algo poco frecuente fuera de la especie humana. Al igual que ocurre con técnicas de caza o rutas migratorias, esta práctica se enseña y se replica dentro de comunidades específicas.

No todos los delfines del mundo lo hacen. Solo algunos grupos, en regiones puntuales, desarrollaron esta relación particular con el pez globo. Eso demuestra que el entorno social es clave en la construcción del comportamiento. La experiencia compartida y la imitación juega un rol central en la evolución de estas conductas complejas.

delfín y pez globo
Compartamiento animal | Aparentemente, los delfines se intoxican levemente con las sustancias que libera el pez globo cuando se siente amenazado

Compartamiento animal | Aparentemente, los delfines se intoxican levemente con las sustancias que libera el pez globo cuando se siente amenazado

Ciencia, dudas y comportamiento animal

A pesar de las imágenes impactantes, no todos los científicos coinciden en que los delfines busquen deliberadamente un estado alterado. Algunos especialistas señalan que la tetrodotoxina no actúa como un psicoactivo clásico y que los efectos serían más bien físicos. La hipótesis alternativa sostiene que se trata de jóvenes curiosos explorando su entorno marino.

Lo cierto es que este fenómeno sigue siendo un campo abierto de investigación. El comportamiento animal de los delfines vuelve a demostrar que el océano guarda secretos que desafían nuestras categorías. Cada nuevo registro aporta información valiosa sobre la inteligencia, la socialización y la capacidad de aprendizaje de una de las especies más fascinantes del planeta.

Temas
Seguí leyendo

Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza: quién es el paciente y por qué aún no hay circulación comunitaria

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

Ola de calor en Mendoza: cuidados específicos para proteger la piel

Año Nuevo en Mendoza: ¿conviene cenar afuera o mejor preparar la mesa adentro?

Dónde pueden los mendocinos disfrutar del show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Chile

Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Nochevieja: origen y significado del 31 de diciembre

Un emprendimiento de Tunuyán fue reconocido en España por la innovación y el esfuerzo

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Las Más Leídas

El Quini 6 de fin de año viene con un pozo espectacular y horario especial.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Houssay y Alpatacal
Gran despliegue

Video: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

El dramático accidente ocurrió en una casa de calle Padre Vera y Vergara
Preocupación

Grave accidente en Maipú: un niño sufrió una descarga eléctrica en su vivienda