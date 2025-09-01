De interés

Del Plata refuerza su compromiso con Mendoza: 7 farmacias abiertas las 24 horas, los 365 días del año

Del Plata cumple 31 años en la provincia de Mendoza y lidera con farmacias 24/7 y servicios a domicilio. Conocé su compromiso con la salud en esta nota.

Del Plata refuerza su compromiso con Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

En el marco de su 31° aniversario, Del Plata continúa consolidando su liderazgo en el sector farmacéutico con un diferencial claro: ser la red con más farmacias abiertas las 24 horas, los 365 días del año, en Mendoza.

Esta decisión responde a la creciente necesidad de atención continua y representa una inversión sostenida en infraestructura, recursos humanos y tecnología, con el objetivo de brindar un servicio accesible, oportuno y de calidad.

Con presencia en Ciudad, Godoy Cruz, Maipú, San Martín, Guaymallén, Luján de Cuyo y Tunuyán, las 7 sucursales abiertas de manera permanente refuerzan el compromiso histórico de Del Plata con el bienestar de la comunidad y la cercanía real con cada cliente. A esto se suma Del Plata Express, la plataforma de envíos a domicilio que también funciona las 24 horas, los 365 días del año.

imagenes farmacias del plata (1)
Farmacias Del Plata sigue creciendo con una visión clara: ser una farmacia cercana, confiable y preparada

Farmacias Del Plata sigue creciendo con una visión clara: ser una farmacia cercana, confiable y preparada

“Hoy más que nunca, la salud necesita disponibilidad total. Por eso apostamos a estar presentes siempre: de día, de noche, los fines de semana y feriados. Esa disponibilidad es nuestro mayor diferencial y una decisión estratégica que sostiene nuestro propósito como empresa”, destacaron desde el Directorio.

La red también avanza en propuestas que mejoran la experiencia del cliente: incorporación de vacunatorios propios, espacios de espera con café, programas de fidelización, áreas beauty con dermoconsultoras, capacitaciones permanentes al personal y un fuerte desarrollo de servicios digitales.

Con más de tres décadas de trayectoria, Farmacias Del Plata sigue creciendo con una visión clara: ser una farmacia cercana, confiable y preparada para responder a las necesidades de las personas en todo momento.

Sucursales con atención 24 hs / 365 días: https://www.farmaciasdelplata.com/p/sucursales-247

  • DEL PLATA 1: San Martín 3598, Ciudad
  • DEL PLATA 4: Perito Moreno 98, Godoy Cruz
  • ECONOFARMA MAIPÚ: Pablo Pescara 265, Maipú
  • LA JIRAFA: Balcarce 22 y San Martín, Luján de Cuyo
  • ECONOFARMA SAN MARTÍN: Las Heras 161, San Martín
  • ECONOMÁS VILLA NUEVA: Carril Godoy Cruz y Avellaneda, Guaymallén
  • FARMAUCO: San Martín 1283, Tunuyán
