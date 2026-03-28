Cuándo son los feriados de abril 2026 en Argentina

Por Juan Pablo Strappazzon







En pocos días comenzará abril, y muchos ya se preguntan por los feriados del mes para organizar escapadas cortas y disfrutar de días de descanso. A continuación, te contamos en detalle las fechas y el significado de cada celebración en 2026.

calendario Todos los feriados de abril 2026 en Argentina Todo lo que tenés que saber sobre los feriados de abril 2026 en Argentina Abril trae consigo dos feriados nacionales que invitan a la reflexión y al descanso. El primero se celebra el jueves 2 de abril: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una jornada dedicada a honrar a quienes defendieron la soberanía argentina, recordando tanto a los héroes que perdieron la vida como a los veteranos que participaron en este crucial capítulo de la historia del país.

La fecha coincide con el aniversario del desembarco de las tropas argentinas en las islas, lo que refuerza su significado patriótico.

En 2026, este mismo día también es Jueves Santo, un día no laborable según el calendario oficial. La coincidencia de ambas efemérides convierte al jueves 2 de abril en un feriado nacional de especial relevancia.

El segundo feriado de abril ocurre al día siguiente, el viernes 3, con la celebración del Viernes Santo, momento en que se conmemora la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, una fecha de reflexión espiritual para millones de argentinos. Si querés conocer todos los feriados de 2026 en Argentina y aprovechar al máximo los días libres, podés consultar el calendario completo haciendo click aquí.

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