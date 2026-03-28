28 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Feriado

Cuándo son los feriados de abril 2026 en Argentina

Se acerca abril y te contamos todos los feriados del mes, con sus fechas, para que puedas planificar tus días de descanso con anticipación.

Cuándo son los feriados de abril 2026 en Argentina

Cuándo son los feriados de abril 2026 en Argentina

 Por Juan Pablo Strappazzon

En pocos días comenzará abril, y muchos ya se preguntan por los feriados del mes para organizar escapadas cortas y disfrutar de días de descanso. A continuación, te contamos en detalle las fechas y el significado de cada celebración en 2026.

calendario
Todos los feriados de abril 2026 en Argentina

Todos los feriados de abril 2026 en Argentina

Todo lo que tenés que saber sobre los feriados de abril 2026 en Argentina

Abril trae consigo dos feriados nacionales que invitan a la reflexión y al descanso. El primero se celebra el jueves 2 de abril: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una jornada dedicada a honrar a quienes defendieron la soberanía argentina, recordando tanto a los héroes que perdieron la vida como a los veteranos que participaron en este crucial capítulo de la historia del país.

Lee además
Finde largo: así funcionará el transporte público este lunes y martes en Mendoza.

Así funcionará el transporte este lunes y martes en Mendoza
Cómo trabajarán los comercios de General Alvear el próximo fin de semana largo. video

General Alvear: definieron cómo será la actividad comercial el 23 y 24 de marzo

La fecha coincide con el aniversario del desembarco de las tropas argentinas en las islas, lo que refuerza su significado patriótico.

En 2026, este mismo día también es Jueves Santo, un día no laborable según el calendario oficial. La coincidencia de ambas efemérides convierte al jueves 2 de abril en un feriado nacional de especial relevancia.

El segundo feriado de abril ocurre al día siguiente, el viernes 3, con la celebración del Viernes Santo, momento en que se conmemora la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, una fecha de reflexión espiritual para millones de argentinos.

Si querés conocer todos los feriados de 2026 en Argentina y aprovechar al máximo los días libres, podés consultar el calendario completo haciendo click aquí.

Temas
Seguí leyendo

Atención Gran Mendoza: AYSAM terminó las obras y así será el regreso del agua potable

Malargüe impulsa el bienestar animal con un curso de herrado de nivel internacional

El plan del COIR para humanizar la oncología en Mendoza

Endometriosis: impulsan un programa integral en Mendoza para mejorar diagnóstico y tratamiento

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 29 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 28 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de marzo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de marzo de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Comenzó el corte de agua y varias zonas del Gran Mendoza están sin servicio.

Comenzó el corte de agua y varias zonas del Gran Mendoza están sin servicio

Las Más Leídas

Denuncian estafa de una empresa de camperas de egresados en Mendoza: los detalles del caso

Denuncian estafa de una empresa de camperas de egresados en Mendoza: los detalles del caso

Maternidad del Saporiti: Mansur aceptó el traslado al Perrupato, pero con una condición clave.

Mansur aceptó el traslado de la maternidad, pero exigió garantías

El joven, de 27 años, cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en el homicidio de Báez Sosa

Lucas Pertossi habló desde la cárcel sobre el crimen de Báez Sosa y reveló un dato clave

Causa YPF: Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina.

Qué significa que la Justicia de Estados Unidos haya fallado a favor de la Argentina

Comenzó la construcción de una nueva ruta para descomprimir el tránsito agrícola en el Gran Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Comenzó la construcción de una nueva ruta para descomprimir el tránsito agrícola en el Gran Mendoza