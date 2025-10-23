Cuándo será el próximo año bisiesto y por qué existe

23 de octubre de 2025
{}
Descubrí cuándo será el próximo año bisiesto según el calendario gregoriano. Los intentos por eliminarlos.

El próximo año bisiesto será en 2028, según el calendario gregoriano que rige la mayor parte del mundo. Este ajuste, aplicado cada cuatro años, busca sincronizar el calendario civil con el año solar, es decir, el tiempo real que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Un día extra mantiene nuestro tiempo en equilibrio.

Qué es un año bisiesto y para qué sirve

Un año bisiesto tiene 366 días en lugar de 365, sumando un 29 de febrero al calendario. Esta modificación no es un capricho, sino una necesidad astronómica. La Tierra tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos en orbitar el Sol, lo que genera un pequeño desfase anual. Ese margen se corrige sumando un día extra cada cuatro años.

La regla general es simple: un año es bisiesto si es divisible por 4. Sin embargo, existen excepciones. Los años divisibles por 100 no son bisiestos, a menos que también sean divisibles por 400. Por eso el año 2000 sí fue bisiesto, pero el 2100 no lo será. Este sistema mantiene el equilibrio del calendario con gran precisión desde hace más de cuatro siglos.

Historia y curiosidades del calendario gregoriano

El origen del año bisiesto se remonta al calendario juliano, instaurado por Julio César en el 46 a.C. Sin embargo, ese sistema tenía un leve error de cálculo. Fue el Papa Gregorio XIII, en 1582, quien reformó el calendario para ajustarlo mejor al ciclo solar. Así nació el calendario gregoriano, que seguimos usando hoy en Argentina y en casi todo el planeta.

El propósito fue mantener alineadas las estaciones con las fechas del calendario. Sin esta corrección, cada siglo acumularíamos casi un mes de diferencia respecto del año solar. De hecho, cuando se implementó la reforma, se eliminaron diez días del calendario: después del 4 de octubre de 1582 vino directamente el 15 de octubre.

¿Por qué algunos quieren eliminar los años bisiestos?

Aunque el sistema funciona, algunos académicos han propuesto un nuevo tipo de calendario sin años bisiestos. Los profesores Richard Conn Henry y Steve H. Hanke, de la Universidad Johns Hopkins, sugieren reemplazar el actual por el llamado “calendario Hanke-Henry”, que tendría 364 días exactos y se repetiría idéntico cada año.

Según sus creadores, esto permitiría mantener siempre las mismas fechas y días de la semana, simplificando la organización laboral, económica y educativa. Sin embargo, esta propuesta implicaría abandonar un sistema utilizado durante más de cuatro siglos y generar consenso global, algo difícil de lograr. El calendario gregoriano sigue siendo, por ahora, el más estable y aceptado.

Por lo pronto, el 29 de febrero de 2028 marcará el año bisiesto. Recordándonos que incluso el tiempo necesita pequeños ajustes para mantenerse en armonía.

