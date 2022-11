¿Cuáles son los signos más infieles?

Como de por sí, poseen una naturaleza aventurera, no pueden evitar ser infieles y engañar a sus parejas, aunque luego se arrepientan de ello. Una de las características de este signo es que son francamente sinceros, por lo que si los pillan no negarán el engaño. Quizás lo hagan para estar en paz con su conciencia. Sin embargo, es un golpe muy duro para sus parejas, por lo que no te recomendamos que salgas con un Aries . Además, si intentas debatir con ellos la infidelidad, siempre encontrarán una manera de justificar sus actos y llevar la razón.

Los Los Tauros son leales y casi nunca engañan. Si un Tauro finalmente te traiciona, probablemente sea porque se enamoró de otra persona. Por lo que, si te engañan, no hay ninguna esperanza porque realmente quieren a la otra persona y nunca la dejarán. Probablemente seas alguien a quien creían querer, pero no lo hacían. Es muy difícil que un Tauro te traicione, porque son amantes concretos y sensuales. Cuando dejan de quererte o encuentran a alguien a quien quieren más que a ti, puede ser muy difícil lidiar con el dolor, porque ellos pueden ser quienes le den sentido a la relación y la proyecten hacia el futuro, y perder todo eso por otra persona puede romperte el corazón. Lo malo es que viven de arrepentimientos y esto los agota por dentro, son leales y casi nunca engañan.

GÉMINIS

Se les conoce por su doble personalidad. Las personas nacidas bajo este signo tienen una curiosidad insaciable, la cual se manifiesta a través de la infidelidad. Se aburren con facilidad y siempre quieren probar cosas nuevas. Les cuesta interesarse en una sola persona. Les gusta conocer a las personas antes de seducirlas y capturarlas en su red, por lo que no te será difícil pillarlos.

CÁNCER

Es un símbolo muy inocente, por lo que no juegan con las relaciones por miedo a ser descubiertos. Una infidelidad para ellos podría ser una traición que no llegarían a personarse. De esta forma, prefieren no arriesgar lo que tienen y cuidan de ello cada día como si fuese el último.

LEO

Los Leo no traicionan, y no es que no lo hagan porque sean leales, sino porque odian los dramas resultado de esa traición. Aman la paz más que cualquier otra cosa, y serían capaces de dormir toda la vida con una misma persona con tal de que esa paz dure. Y ni siquiera luchan, para ellos es fácil amar a una única persona solo por las ventajas que esto implica. Son un poco perezosos para lidiar con las tragedias posteriores al engaño, razón por la que también les resulta fácil rechazar los sentimientos que crecen en su interior hacia alguien que no sea su pareja. Para un Leo, traicionar no tiene sentido, solo trae complicaciones innecesarias a su vida. La paz tiene mucho más valor que la intimidad y esta es su clave para una relación feliz.

VIRGO

Los Virgo son los maestros del engaño. Pueden traicionar durante el resto de sus vidas sin que sus parejas se enteren. Lo planean todo de antemano y se imaginan todos los escenarios posibles. Son mentirosos experimentados, y esto les facilita exponer a otro mentiroso. Si un Virgo te traiciona, solo lo averiguarás si lo revela. También son conocidos por mantener un vínculo con aquellos a quienes están emocionalmente apegados. Por ello, para tratar de averiguar si te engaña, debes tener cuidado y prestar atención si sus hábitos empiezan a cambiar. Aunque detectar cualquier cambio es difícil porque mienten muy bien, pero no cuesta nada mantener un ojo abierto y estar atento. Un Virgo es capaz de quererte a ti y a otros tres más sin que tú te sientas abandonado. Aunque muchos no suelen querer a más de una persona en la vida, por su actitud seria y compasiva en la vida, es bueno no excluir a priori esa posibilidad.

LIBRA

A los libras no les asusta ser pillados y siguen jugando con varias personas al mismo tiempo. De hecho, los libras suelen manipular a la gente para conseguir lo que se proponen y nunca aceptan por completo la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, debajo de esa carcasa de seductores que poseen, también hay un corazón que sufre cuando pierden a una persona querida por culpa de sus actos. No obstante, por naturaleza siempre actúan tarde y casi nunca logran alcanzar el amor verdadero. Muchas veces vive una fantasía en su mente durante años, pero no se atreve a llevarla a cabo para no poner en peligro su relación. Sin embargo, no te confíes, sabrá tener su relación secreta de una manera tal que no interfiera con su vida personal.

ESCORPIO

Los escorpios se comprometen hasta el final con sus relaciones, por lo que no va con ellos el arte del engaño. De hecho, los escorpios se enamoran fácilmente y suelen ser ellos las víctimas de las infidelidades. Este signo del zodiaco se destaca porque es fiel hasta la muerte mientras sienta que tiene el control absoluto de la relación. Pero cuando presiente que algo anda mal o le entre cualquier tipo de paranoia rara en la cabeza, correrá a los brazos más cercanos y disponibles, aunque después se arrepienta.

SAGITARIO

Los sagitarios son personas a las que les encanta experimentar y jugar con las nuevas conquistas. En general, son individuos que siempre buscan presas nuevas a las que acechar. De hecho, salir con muchas personas diferentes les da vitalidad y energía. Los sagitarios tienen una naturaleza que atrae la tentación. Si esto se combina con una relación en la que las personas de este signo zodiacal sienten que su libertad es coartada, lo más seguro es que se deje llevar por la pasión y se busque a alguien más afín a su personalidad.

CAPRICORNIO

Como son de naturaleza despreocupada, traicionar para un Capricornio no es un gran problema. No se arrepentirán de haber engañado y no se preocuparán de cómo pueden afectar sus acciones a la vida de otra persona. Son inteligentes y saben anticipar bien sus posibles movimientos, por lo que tardarás mucho en descubrirlos. Y, cuando se les descubra, intentarán justificar su horrible acción o pretenderán ser excusados. Sin embargo, en su defensa debemos decir que sus traiciones son físicas y no emocionales. Por lo que es posible que el amor que sentían por ti fuese verdadero, y solo necesitaban una emoción física. Para ellos, solo ha hecho un descanso dentro de una relación larga, y esto no los hace parecer tan inmorales (según ellos).

ACUARIO

Cuando están en una relación, suelen desconectarse fácilmente de la persona con la que están. Normalmente no se comprometen del todo, por lo que buscan involucrar sus sentimientos con quienes estén dispuestos a aceptarlos como son.

PISCIS

Quien lo diría, que los inofensivos pececitos están en la lista de los más infieles. Su rebeldía e intensidad los lleva muchas veces a actuar por venganza y sin razón. Odian que intenten reírse de su cara y si los traicionan, su traición será un millón de veces mayor. Las tragedias en su cabeza pueden más que su compromiso, así que no les des motivos. Fuente: Diario Show