¿Cuál es la situación actual de los docentes universitarios?

"El contexto de las y los profes universitarios de educación superior en general es bastante difícil. Como bien se sabe, el congelamiento salarial que tenemos hace más de un año dificulta muchísimo no solo nuestra situación de vida cotidiana, sino también la posibilidad de actualizarnos, de hacer cursos, de seguir con nuestra formación y buscar nuevas alternativas para un mejor desempeño en lo didáctico y en lo pedagógico ", explicó Ernesto Espeche , Licenciado en Comunicación Social , Doctor en Comunicación, Especialista en Derechos Humanos y docente de la UNCuyo .

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo universidad estudiantes El pluriempleo se naturalizó en la docencia, no como una opción de crecimiento, sino como una urgencia económica. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo

Espeche aclaró que no es una situación nueva, y tampoco está en contra del pluriempleo. "Tener un pie en la universidad y uno en el mundo laboral también te pone en contacto con el afuera de la burbuja universitaria. Estar trabajando en algún ámbito que está por fuera de la universidad está bien, pero no si se presenta como una necesidad o una urgencia para poder cubrir los vacíos y los huecos que te genera un congelamiento salarial que no te permite otro camino", explicó.