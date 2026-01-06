CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad.

Este 6 de enero, CTC – Cable Televisora Color cumple 40 años de vida, de historia, de proyectos, de logros. No se trata solo de celebrar el paso del tiempo, sino de reconocer una trayectoria construida sobre una idea clara y sostenida: entretener, informar y formar a la comunidad. Lo que comenzó como un canal de películas en San Rafael se transformó, con el correr de los años, en un proyecto comunicativo–informativo integral, capaz de anticiparse a los cambios tecnológicos y asumir riesgos cuando el camino aún no estaba trazado.

Desde sus inicios, CTC entendió que el entretenimiento era apenas un punto de partida . Muy pronto, la empresa asumió el desafío de ir más allá: sumar información, cultura, producción local y cercanía.

Esa decisión implicó inversión, formación de equipos y una apuesta constante por contenidos propios, con identidad regional, en un contexto donde lo local muchas veces parecía relegado frente a las grandes señales nacionales.

La inauguración, en 1986 comenzó con una señal que llegaba a todo el casco urbano de la ciudad. Sin embargo, la visión estaba puesta en el largo plazo. En 1987 , se incorporan nuevas señales primero grabadas y luego en vivo que marcaron un salto cualitativo. La tecnología satelital comenzaba a abrir posibilidades, y CTC decidió asumir el riesgo de invertir para ampliar su propuesta y mejorar la calidad del servicio.

Imagen (21) La tecnología satelital comenzaba a abrir posibilidades, y CTC decidió asumir el riesgo de invertir.

Crecer sin perder identidad

Uno de los hitos más significativos fue la implementación del sistema UHF, que permitió extender la cobertura hacia zonas rurales y distritos históricamente postergados. Llegar a lugares, entre otros muchos como Villa Atuel, Real del Padre, El Nihuil, etc., no fue solo una decisión técnica: fue una definición de sentido. Comunicar también era acortar distancias y garantizar acceso a la información.

La expansión continuó con la ciudad de Malargüe y en 1991, el proyecto cruzó al Valle de Uco, primero en San Carlos y luego en Tunuyán y Tupungato, consolidando una presencia regional que se apoyó siempre en la producción local y en el conocimiento del territorio.

Cada paso implicó inversión, planificación y una lectura atenta de las necesidades de la región.

En paralelo, el Grupo Álvarez amplió su horizonte con iniciativas gráficas como Nuestra Imagen, reforzando una idea que se repetiría a lo largo de los años: diversificar formatos para llegar mejor a la gente.

Esa lógica se profundizó hace 34 años en 1992 con la adquisición del histórico edificio del ex Banco Hipotecario, patrimonio cultural de la provincia de Mendoza, en el corazón Sanrafaelino (Calle Comandante Salas y Day), que se convirtió en la casa central de CTC y en un símbolo de arraigo y proyección hasta el día de hoy.

foto antigua CTC aniversario Esa lógica se profundizó hace 34 años en 1992 con la adquisición del histórico edificio del ex Banco Hipotecario.

Informar, producir y estar presentes

Desde allí, la empresa impulsó noticieros, programas periodísticos, culturales y deportivos, y asumió la responsabilidad de cubrir en vivo los momentos que definen la vida social e institucional del sur mendocino, en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, y en Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos): vendimias, actos oficiales, elecciones y eventos comunitarios.

Para Grupo Álvarez, la televisión dejó de ser solo una pantalla para convertirse en una herramienta de participación y construcción colectiva.

Con el tiempo, la visión se amplió aún más. CTC apostó a transformarse en un multimedio, integrando TV abierta, radios AM y FM, diario digital, servicios de Internet y fibra óptica.

Fue pionera en el sur provincial (San Rafael, General Alvear y Malargüe) y Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos) en el despliegue de fibra óptica directa a hogares y empresas, una decisión que implicó una fuerte inversión tecnológica y la convicción de que la conectividad es clave para el desarrollo económico y social.

Esa misma mirada estratégica impulsó la creación de plataformas digitales como Mi CTC y CTC Plus, que permiten acceder a contenidos en vivo y a demanda, adaptándose a nuevos hábitos de consumo sin resignar identidad ni calidad. La tecnología, en este recorrido, nunca fue un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de la comunicación.

DJI_0042 CTC apostó a transformarse en un multimedio, integrando TV abierta, radios AM y FM, diario digital, servicios de Internet y fibra óptica.

Las personas, el verdadero capital

A lo largo de estas cuatro décadas, por las pantallas y micrófonos de CTC pasaron cientos de trabajadores y trabajadoras: técnicos, periodistas, locutores, productores, publicistas y personal administrativo.

Detrás de cada transmisión hubo horas de esfuerzo, aprendizaje y compromiso con la comunidad. Ese capital humano fue —y sigue siendo— uno de los pilares del crecimiento.

A través de Medios Andinos, el grupo consolidó además una red de radios y el diario digital Sitio Andino, ampliando su alcance a escala provincial y nacional, reafirmando su vocación informativa.

periodistas de CTC y TVA Los periodistas José Carlos López, Claudio Altamirano, María José Aguas y Pablo Reche.

Mirar al futuro con la misma convicción

Al cumplir 40 años, CTC renueva una idea que la acompañó desde el primer día: comunicar es un acto de responsabilidad social. Informar, entretener y conectar implica tomar decisiones, invertir, asumir riesgos y, sobre todo, pensar siempre en la comunidad.

El aniversario es también un agradecimiento a quienes confiaron y confían, y una invitación a seguir construyendo.

Con la misma visión que impulsó sus inicios, CTC mira hacia adelante convencida de que el futuro se construye comunicando mejor cada día, estando presentes y creciendo junto a su gente, en cada rincón del sur(San Rafael, General Alvear y Malargüe)y Valle de Uco(Tunuyán, Tupungato y San Carlos) de la provincia de Mendoza.