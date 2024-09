Conversaciones que importan: toda transformación comienza conversando

Entre el egocentrismo (o “humanocentrismo”) y el ecocentrismo podemos pasar a ubicar a la vida al centro , y en eso estamos incluyendo al humano, las plantas, animales, hongos, etcétera. No tenemos que elegir , podemos convivir . Esto nos explica Mariano. ¿Cómo hacemos? Bueno, se trata de no perdernos de ese centro en donde habremos de poner la vida.

En palabras de Otto Scharmer, cómo es posible que colectivamente estemos creando resultados que ninguno desea individualmente. En un mundo en donde en la faz individual buscamos realizar acciones de cuidado del planeta , cuidado personal y cuidado de sectores vulnerables de la sociedad; cuando se trata de lo colectivo , pareciera que todas esas acciones individuales no existieran. Pero, ¿Por qué sucede esto? Para Mariano se trata de las relaciones que entablamos.

Si no nos relacionamos poniendo la vinculación al servicio del cambio colectivo, el impacto no se notará. Como decía Mariano anteriormente, “gracias a esas relaciones podremos conversar, y pasar a crear algo más grande que vos y yo”. Poder encontrar quizás otra forma de hacer las cosas. Es por eso esencial tener la mente y el corazón abiertos para movernos en la diversidad.

Siendo así “No hay transformación sin conversación” resalta Mariano poniendo de ejemplo los procesos de paz que se dieron en Colombia o la caída del muro de Berlín. Todo empezó con una conversación. Esas conversaciones requirieron que exista una escucha generativa, en donde no habremos de validar o no juicios propios y ajenos, sino que una vez más abriremos la mente para un debate en vez de una guerra, y abriremos el corazón dando paso a la empatía contemplando al otro.

Otra vos 23.jpg

En un escenario en donde la diversidad de ideas predomina, ¿cómo una conversación puede generar cambios? Aquí intervienen las tecnologías sociales que vienen a darle orden a la conversación y poder encontrar entonces acciones comunes como propuestas para el tema convocante. Este tema será nada más y nada menos que una pregunta. Abandonando la necesidad de tener razón, entramos en el juego infinito en donde ganas vos, gano yo y gana el sistema, en palabras del referente mendocino Mariano Carniel.

Regeneración y Sustentabilidad

“Con sostener ya no alcanza”. Así me explicaba Mariano, la diferencia entre regenerar y sostener. Agregando palabras de Ronald Sistek, referente chileno en el asunto: “No hay regeneración ecosistémica sin la regeneración de los campos sociales” Siendo así podríamos pasar de un uso sustentable de los recursos a la regeneración, lo que nos permitiría seguir regenerando el territorio, permitiendo la búsqueda de más biodiversidad y así generar más vida. Si bien la sustentabilidad busca la preservación de recursos para generaciones futuras, a largo plazo dichos recursos no alcanzarán. Si pudiéramos regenerarlos, el panorama cambia. Todo esto se dará en la medida que se genere un cambio de conciencia en el uso y regeneración del planeta.

Otra vos 22.jpg

Con esta idea en mente, Mariano nos hace una pregunta: “¿Qué futuros colectivos estamos sembrando a partir de la semilla que estamos eligiendo ser?” Esta es la pregunta convocante para las conversaciones que se darán en The Art Of Hosting (El arte de anfitrionar). Un evento en dónde se busca generar y practicar este arte. Poder conversar sobre cosas que importan.

Este encuentro es un entrenamiento práctico para aprender a facilitar y anfitrionar conversaciones y cosechas grupales que importan. Sustentan la inclusión de diversos puntos de vista y la transformación del conflicto en colaboración creativa.

Este evento se realizará en Kiamté, Cacheuta, Mendoza los días 4,5 y 6 de octubre y está dirigido a agentes de cambio, coaches, docentes, funcionarios públicos y a cualquier persona que tenga interés en practicar el diseño de espacios de conversación haciendo uso de tecnologías humanas, sociales e innovadoras. Estas podrán ser aplicadas en entornos dónde exista la necesidad de cambio.

Otra vos 26.jpg

La propuesta de este encuentro es apartarse de la idea de “Gurú” o “Mesías del saber” nos amplía Mariano. Es una invitación a facilitar un espacio generativo. Y aquí quiero hacer un agregado teniendo en cuenta que los líderes están al servicio, aquellos que practiquen estas nuevas dinámicas para la toma de decisiones, estarán liderando de forma más consciente y justamente, más generativa, una nueva forma de liderazgo.

El equipo anfitrión está formado por nuestro entrevistado Mariano Carniel, Gustavo Olivera, Pablo Villoch y Marisa Curato. Entre quienes asistirán hay personas de Chile, Brasil, Perú y Argentina. Y con la expectativa de que más mendocinos puedan unirse, está abierta aún la inscripción.

Otra vos 21.jpg

Agrega Mariano que “en nuestra provincia hay temas importantes como agua, minería, salud y educación”. Es por eso que se espera la asistencia de quienes viven en nuestra provincia, tengan funciones públicas o agentes de cambio y líderes que esperan y desean conversar con propósito.

Podrán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/5CQSnXS27fcYBeNFA

Para más info: https://bit.ly/4cjR1BP