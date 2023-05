Conocé el horóscopo para este martes 30 de mayo

No les pidas dinero

No les pidas dinero Conocé los signos más avaros del horóscopo

Estarían a punto de concretar algo que esperan en el plano material. Su vida logra un vuelco a partir de una firma más que importante. La solución de cosas a su vista. Darse cuenta de los logros y no vivir quejándose es algo que debemos aprender todos. Momento de color: celeste.

La especulación y la poca claridad reinarán el día en su lugar de trabajo, traten de mantener un bajo perfil. Frente a un pedido se sentirán obligados a tener que tomar una decisión afectiva. Debemos aprender a considerar las cosas que les pasan a nuestros seres queridos. Conexión. Momento de color: púrpura.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Ternura y agasajo en encuentro amoroso. Hay cosas que surgen y cuando son profundas no se pueden manejar. Llevan consigo las de ganar en el plano laboral porque serán reconocidos. Todo llega, la oportunidad de triunfo la tenemos todos. Momento de color: turquesa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Logran un triunfo en el área laboral. Los entretelones de una situación poco clara querrán salpicar su jornada de dicha. No se permitan entristecer, pidan lo que necesitan porque serán oídos. Si no decimos lo que necesitamos el otro quizás no sepa. Momento de color: agua.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se presenta una situación parecida en el área de sus actividades que deberán tratar de resolver cuanto antes. El entorno no es fácil pero aún así podrán solucionar. Hay algo que llega a sus vidas y es importante. Saber que siempre tenemos que luchar por algo. Momento de color: té verde.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

La especial dedicación que una persona les demostrará con respecto a un problema suyo los hará sentir bien. Aprendan a entregar sus cosas donde saben que pueden y no en cualquier lado. No todo el mundo está capacitado para detectar sutilmente lo que somos. Atención. Momento de color: fucsia.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

La particularidad de su modo les darán una gran oportunidad en el plano laboral. No se permitan ceder ante una presión. Los invitan a realizar un viaje corto que los ayudará a despejarse. Lo que hay que tener en cuenta en esta jornada es en lo que firman o acuerdan. Lean bien. Momento de color: amarillo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Economizan gastos al darse cuenta que pueden eliminar algunos. Los síntomas de una falla en sus parejas los harán tratar de tomar una medida. No pierdan lo que construyeron. Sosiego. La precaución es algo necesario para que las cosas se mantengan en su lugar. Momento de color: malva.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Comprenden ciertos puntos de vista que les dan con respecto a un problema. Se aseguran un lugar preferencial por su buen desempeño laboral. Promesa que se cumple. Los augurios de felicidad que les han dado se cumplirán en esta jornada que trae buena sorpresa. Momento de color: rojo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Camino cumplido de relación a la que deberían darle un final. Los momentos malos a nadie le gustan por lo tanto cuando están debemos afrontarlos. Una recíproca conclusión los hace avanzar en el plano laboral. Siempre es mejor decir la verdad, libera, sana, ser auténtico da paz. Momento de color: oliva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Navegan en una situación sin rumbo en el área sentimental. Acepten que tienen que tomar una decisión. Planearán algo interesante en el área profesional. Lucidez y creatividad. Las cosas que sentimos o no son únicas y no podemos negarlas. Momento de color: violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Se precipita una buena posibilidad de efectuar una compra importante que deseaban. Una señal a captar en sus trabajos los previene de algo que podría pasar en el futuro. Mientras que los piscianos se conecten un poco más con su antenita las cosas les resultarán más fáciles. Momento de color: cian. Fuente: Télam