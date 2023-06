Conocé el horóscopo para este martes 20 de junio

Aries (20 de marzo al 20 de abril) Un buen comienzo en el plano laboral. Inician una etapa de mayor tranquilidad y seguridad. Un estado anímico propicio para mantener ese diálogo que están necesitando tener. No desaprovechen las oportunidades. Momento de color: cerceta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Lo que desean en el plano laboral podría darse. Deberían esperar a que las personas involucradas estén preparadas para ceder. No interrumpan esa relación afectiva por conflictos propios. Traten de querer salir de los inconvenientes. Momento de color: blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Traten de no llegar a la discusión extrema, dialoguen sin ofender. A veces el mismo fervor por lograr las cosas que deseamos nos hace manejarnos desde la emoción y no desde la inteligencia. Momento de color: añil.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Reinician relación que veían terminada por decisión de la otra parte. Sean cautelosos y no olviden los dolores del pasado para no caer en los mismos. Sugestión e intuición. Preservarnos incluso de nuestros malos pensamientos. Momento de color: azabache.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Avance en el plano laboral. Las cosas se distinguen claramente, se separa lo negativo de lo que no era claro y se arriba a una solución favorable en el área de las actividades. La expectativa positiva. Momento de color: maíz.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) La claridad con la que interpretarán un mensaje que les llega les hará tomar una decisión en el área laboral. No se anticipen a un cambio de residencia, esperen un mejor momento. Darle tiempo a las cosas. Momento de color: verde manzana.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Un comienzo positivo y de mucha esperanza en el plano afectivo. Los inconvenientes del pasado desaparecen para darse cuenta que ha madurado en ustedes una nueva forma de ver. La evolución es permanente. Momento de color: turquesa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Todo estaría proyectando hacia una nueva y efectiva manera de encarar las cosas en el plano afectivo. Vislumbran algo que les importa en el plano laboral. Anticipo de una respuesta. Día para sentirse bien con uno mismo. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Un estado creativo y de ganas de proyectarse en nuevas cosas les augura que deberían intentar hacerlo. Las cosas que nos pasan por dentro no son casuales. Asumen un compromiso con alguien. Momento de color: azul claro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Lo que surge de su inconsciente con respecto a sus decisiones afectivas les indicará la solución que buscan. A veces no queremos ver ni oír lo que nuestra propia esencia nos dicta. Siempre tratar de asumir lo que queremos y somos. Momento de color: verde bosque.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Inquietud que viene de la mano de un problema laboral que no saben cómo resolver. No se dejen impresionar por los detalles y vayan al centro de la situación. No paralizarnos frente a los hechos es importante y liberador. Momento de color: plateado.