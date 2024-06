Conin distribuirá la leche acopiada por el Gobierno: a Mendoza llegarán 100 mil kilos

Caso Fernando Báez Sosa Se quebró el pacto rugbier: "No fui parte de un pelotón de fusilamiento"

Consultado por el escándalo que se produjo luego del descubrimiento del acopio de alimentos por parte del Gobierno Nacional, Álvarez remarcó que "no ha formado opinión al respecto".

"Es todo tan confuso que me parece que es el momento de trabajar y ponernos todos a ayudar para que este momento tan complejo pase y después discutir todo lo demás. No me importa qué pasó ni qué va a pasar. Esto está acá y nosotros tenemos gente que lo necesita, por lo que nos ponemos en movimiento para hacerlo".

Ejército distribución alimentos acopiados Capital Humano.jfif Foto: Prensa Ministerio de Defensa

Convocados por Sandra Pettovello

Desde Conin explicaron a este diario que el llamado para realizar el operativo fue solicitado por la propia ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"No sé los criterios que usaron para elegirnos, pero simplemente nos llamaron del Ministerio. Directamente llamó la Ministra, así que no podíamos decir que no, por compromiso y porque creemos que estamos viviendo un momento difícil y todos debemos ayudar", dijo Álvarez Rivero.

Y agregó: "Me parece que es una locura que haya gente que necesite y tengamos leche guardada en los depósitos. Así es que no nos podíamos negar de ninguna manera y nos pusimos a organizar en cuatro días todo este operativo".

Por este motivo, remarcó que ya están saliendo las cajas de leche para los Centros Conin del conurbano bonaerense. " Después van a salir para el Interior, por lo que llegarán en dos o tres días. Como tienen vencimiento muy cercano, agosto, nosotros vamos a distribuirlos rápidamente para que no se venzan antes de estos 60 días".

En términos generales, destacaron que si bien desde Conin se realiza distribución de bolsones de comida para quienes lo necesitan, "esto levanta un poco la escala, pero sobre todo se achican los tiempos, por los vencimientos".

Con 500 profesionales y más de 2 mil voluntarios en todo el país, Álvarez Rivero puntualizó que "va a salir bien la distribución". "Creo que va a funcionar y es bueno que así pase para que esa leche no esté guardada más tiempo por el bienestar de la gente que lo necesita".

Meriendas escolares.jpg Educación: el Gobierno se prepara para ampliar las raciones alimentarias en escuelas estatales.

Los kilos de leche en polvo que llegarán a la provincia de Mendoza

Según confirmó el titular de Conin a Sitio Andino, se espera que en los próximos días lleguen camiones con "alrededor de 100 mil kilos de leche en polvo" a la provincia de Mendoza.

Los mismos serán distribuidos en las siete delegaciones que la fundación tiene en la provincia, para luego llevarse a los comedores y merenderos.

"En Mendoza tenemos siete delegaciones y los centros Conin modelo están aquí. También tenemos el único hospital modelo de desnutrición grave (en Las Heras) y el centro de prevenciones. Después hay cinco franquicias que trabajan como Conin", remarcaron.

Las mismas están ubicadas en los departamentos de: Ciudad de Mendoza (con sus dos direcciones, en calle España 263 y calle 25 de Mayo 859), Luján de Cuyo, San Martín, Rivadavia, San Rafael y General Alvear.

WhatsApp Image 2023-03-29 at 11.33.08.jpeg El móvil de CONIN en el Sur mendocino

"Hay hambre"

En medio del escándalo por los alimentos a punto de vencerse en Mendoza "se nota el hambre". A días de iniciar una colecta para ayudar a quienes más lo necesitan, Cáritas Mendoza dialogó con Medios Andinos y explicó el panorama que se vive en la provincia.

"La problemática se ha complejizado. No solo hay problemas económicos, porque la pobreza es un fenómeno complejo. Es una cuestión aguda, como dicen los médicos. En estos meses hay un cambio muy grande, pero la cuestión de la pobreza viene creciendo hace 20 años el observatorio de la Deuda Social. Es estructural", explicó Mauricio Haddad, vicepresidente de Cáritas Mendoza.

En este sentido, desde Cáritas Mendoza explicaron que si bien los índices son "un poco fríos", "todos sabemos que detrás de la pobreza hay problemáticas familiares, violencia, adicciones, falta de trabajo y todo confluye para que haya una mayor pobreza, es decir, un panorama más complejo en estos meses".

CARITAS HAMBRE POBREZA COMEDORES MERENDEROS NIÑOS.jpg

Haddad explicó que pese a que Cáritas no mantiene la gestión de comedores y merenderos, hay algunas parroquias que "eventualmente tienen". "De los que yo he charlado recientemente, sí están notando gente con hambre".

"Hay gente con hambre. Significa no tener recursos para comer o tener muchos menos recursos para comer, o una menor calidad de alimentación, que se traduce en comer siempre lo mismo y generalmente granos e hidratos de carbono", remarcó Haddad.

Por su parte, desde Conin sostuvieron que si bien no hay estadísticas que indiquen cuánta gente o niños hay con desnutrición, desde la Fundación realizan relevamientos en las zonas vulnerables del país. "Vamos con un camión sanitario y durante una semana nos quedamos en una localidad del país, en el lugar más vulnerable, y hacemos el escaneo de toda la población infantil".

"Un tercio, uno de cada tres niños, tiene un problema de desnutrición moderado a grave, y un niño tiene un problema de malnutrición generado por sobrepeso o mala alimentación. Pero en las zonas vulnerables, dos de cada tres niños tiene problemas de desnutrición. Es imperativo que nos encarguemos de eso", sostuvo Diego Álvarez Rivero.

