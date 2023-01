Compras en Chile: ¿cómo conviene pagar?

Históricamente, Chile ha sido un destino veraniego predilecto para los mendocinos/as: el mar está más cerca y durante mucho tiempo, comprar ropa, tecnología e incluso, materiales escolares ha sido conveniente. Sin embargo, el tipo de cambio no ayuda para nada por lo que la planificación es clave. ¿Existe alguna forma de pago o consejos para evitar dolores de cabeza al regresar a casa?

Carina Farah , economista, deslizó algunas recomendaciones para tener en cuenta si estás planeando viajar a Chile para vacacionar y, de paso, hacer algunas compras : “Es un tema complejo, yo soy economista, mi esposo es contador y aún así tenemos que hacer muchos análisis para comprender bien por lo que no es tan sencillo y siempre es bueno planificar”, comenzó a explicar.

“La recomendación es que trates de tener muy claro qué vas a comprar y entonces, guardar ese dinero, analizar si realmente me conviene comprar en Chile acorde a mis ingresos y mi economía, no todos tenemos la misma. Otro consejo es ver si al momento de viajar conviene llevar pesos chilenos o dólares ”, agregó Farah.

Y continuó: “Por ejemplo, a los dólares de baja denominación se los puede depositar en el banco y usar la tarjeta de débito . En este caso, es muy importante chequear con el banco pero conozco casos de personas que han ido a otro país y no han podido retirar dinero desde afuera”.

vacaciones en chile.jpg La compra de ropa, calzado y tecnología son un anzuelo parta viajar a Chile.

Otra recomendación de la economista es tener cuidado con las cuentas y extensiones de tarjeta: si están vinculadas o no a la de otra persona porque “ha habido limitaciones, no se sabe bien por qué, no hay una explicación concretar al respecto pero ha sucedido y esto también trae problemas para retirar dinero en el exterior”.

“Siempre recomiendo no confiar en un sólo medio de pago. Es mejor llevar tarjetas de distintos bancos e ir combinando la de crédito con la de débito, estar atentos al home banking para ver cuánto descuentan y a qué tipo de cambio”, expuso Farah. Y agregó: “También es bueno tener una caja de ahorro en dólares de la que se pueda disponer afuera y recordar (y revisar) cuántos dólares se pueden sacar al exterior para no cometer un delito que es considerado federal. Tener en cuenta que después de los 300 dólares, el cobro cambia”.

La última recomendación es no convertir los gastos “porque es para pasarla mal”. “Mejor es organizarse, decir: bueno, esto es para alojamiento, esto para comida, decidir qué se paga con tarjeta, qué se abona en efectivo, en qué usar la débito y la crédito, es lo mejor para evitar sorpresas al momento de regresa”, cerró.

Escuchá la entrevista completa: