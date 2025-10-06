6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Contenidos personalizados

Cómo seguir todas las noticias de Sitio Andino en Google Discover

Google permite seguir a Sitio Andino para recibir las últimas noticias y contenidos del medio mendocino directamente en tu feed personalizado.

Cómo seguir todas las noticias de Sitio Andino en Google Discover

Cómo seguir todas las noticias de Sitio Andino en Google Discover

 Por Analía Martín

El avance de las plataformas digitales cambió la forma en que consumimos información, y ahora los usuarios pueden seguir todas las noticias de Sitio Andino en Google Discover. Esta función te permite acceder de manera rápida y personalizada a las últimas publicaciones del medio mendocino, tanto desde el sitio web como desde sus redes sociales.

Cómo seguir a Sitio Andino en Google Discover

Google Discover es una herramienta que muestra noticias, artículos y videos según tus intereses, búsquedas previas y hábitos de navegación. Ahora podés agregar a Sitio Andino a tu lista de medios favoritos para no perderte ninguna actualización.

El proceso es simple:

  • Ingresá al perfil de Sitio Andino en Google News o buscá alguna nota del medio desde el buscador.
  • En la parte superior derecha de la publicación, hacé clic en “Seguir” o “Seguir en Google”.
  • A partir de ese momento, el contenido de Sitio Andino —noticias, informes especiales y videos— aparecerá directamente en tu feed de Google Discover.

También podés marcar con un “me gusta” (ícono de corazón) las notas que más te interesen. Cuanto más interactúes con el contenido, más prioridad le dará Google a las publicaciones de Sitio Andino en tu panel de noticias.

google, computadora (1)

Sitio Andino y el nuevo hábito de consumo digital

Cada vez más mendocinos eligen informarse desde el celular, por lo que Google Discover se convirtió en una de las formas más prácticas de mantenerse al día. La plataforma actualiza automáticamente las noticias a medida que Sitio Andino publica nuevo contenido, sin necesidad de abrir múltiples pestañas o redes sociales.

Esta herramienta se adapta a tu rutina: si buscás temas como política provincial, espectáculos, deportes o clima, Discover te mostrará artículos recientes de Sitio Andino relacionados con esos intereses. El objetivo es que la información local y regional llegue a cada usuario de manera inmediata y personalizada.

Sitio Andino en google Discover (1)
Ahora podés seguir de cerca todo el contenido de Sitio Andino

Ahora podés seguir de cerca todo el contenido de Sitio Andino

Cómo acceder a Google Discover

Podés ingresar a Google Discover desde:

  • La aplicación de Google en tu celular.
  • El navegador de dispositivos Android o iOS.
  • En algunos teléfonos simplemente podés deslizar hacia la derecha desde la pantalla de inicio.

Es importante tener la sesión iniciada en tu cuenta de Google para que la app guarde tus preferencias y personalice el contenido. Seguir a Sitio Andino en Google Discover es la mejor manera de mantenerte informado sobre todo lo que pasa en Mendoza y el país, con un acceso directo, ágil y adaptado a tus intereses.

