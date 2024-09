Cómo reenviar estados en WhatsApp con el mod WhatsApp Plus: guía completa y advertencias.

WhatsApp podrá ser la aplicación de mensajería más importante del mundo. Está disponible en App Store y Google Play, y suma millones de descargas. Lástima que no tiene todas las funciones deseadas, pero hay un truco para acceder a ellas.

WhatsApp Plus: el mod para reenviar estados Me he enterado de un mod que permite reenviar estados de otros usuarios. Puedes acceder a esta herramienta a través de WhatsApp Plus, el mod del sistema de mensajería de Meta. Si buscas reenviar los estados para conversar con amigos, esta versión modificada es útil para esta tarea y para difundir estados que duran 24 horas en la plataforma.

Cómo instalar WhatsApp Plus v18.00 en tu Android El truco del que te hablamos está disponible en WhatsApp Plus v18.00, la actualización más reciente del APK para Android. La instalación es sencilla y solo necesitarás gestionar la navegación de tu celular para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Pasos para reenviar estados con WhatsApp Plus Para usar la función, descarga WhatsApp Plus y revisa los estados de tus contactos. Allí verás los tres puntos de Ajustes y encontrarás la opción para reenviar. Haz clic en la opción, selecciona a qué contacto pasarás el contenido y listo. No se especifica si el usuario se da cuenta de que el estado ha sido compartido, solo es probable que aparezca la visualización de alguien que no pertenece a la lista de contactos de quien hizo el estado.

Guía de instalación de WhatsApp Plus v18.00 Configura la copia de seguridad de chats en tu teléfono Android .

la copia de seguridad de chats en tu teléfono . Realiza una copia de seguridad en Google Drive .

. Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp .

la aplicación oficial de . Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v18.00 .

de . Activa la instalación desde fuentes desconocidas en Configuración > Seguridad (o Privacidad).

en Configuración > Seguridad (o Privacidad). Abre el archivo APK y sigue las instrucciones para instalar.

y sigue las instrucciones para instalar. Accede a WhatsApp Plus, ingresa tu número de teléfono y restaura las conversaciones desde la copia de seguridad. Advertencias sobre el uso de WhatsApp Plus Meta advierte sobre el uso de modificaciones (mods) ya que pueden llevar a la suspensión temporal de la cuenta. Los usuarios explican que el sistema detecta actividades inusuales, como enviar el mismo mensaje a más de 100 personas desconocidas diariamente, lo que puede resultar en sanciones. Si eres bloqueado o reportado por entre cuatro y seis personas en una hora, WhatsApp podría identificar el uso indebido del mod, según publica Depor.com. Precauciones para evitar sanciones Aconsejamos no ser insistentes en WhatsApp Plus para evitar levantar sospechas. Meta podría optar por la suspensión permanente de tu número telefónico, dejando como única opción contactar al Centro de ayuda de WhatsApp. Puedes tocar “Solicitar revisión” dentro de la aplicación. Enviar múltiples reportes no servirá de nada; solo queda esperar pacientemente el veredicto de la compañía.

