Cómo obtener anteojos gratis de PAMI en septiembre 2025

PAMI ofrece lentes gratis a jubilados y pensionados en septiembre. Conocé los requisitos, documentación y pasos para acceder al beneficio.

Por Sitio Andino Sociedad

En septiembre de 2025, PAMI mantiene vigente su programa de lentes gratis para jubilados y pensionados, un beneficio clave que busca mejorar la calidad visual de millones de afiliados en todo el país. El plan contempla hasta dos pares de anteojos sin costo al año, lo que representa una ayuda económica y social de gran importancia.

¿Quiénes pueden acceder a los lentes gratis de PAMI?

El beneficio está disponible para todos los afiliados activos de la obra social. Cada persona puede solicitar hasta dos pares de lentes por año sin cargo, siempre que cumpla con los requisitos. Las opciones disponibles son:

  • Lentes para lectura (visión cercana).
  • Lentes para visión a distancia.
  • Lentes bifocales, que combinan ambas funciones.

Este esquema permite adaptar la prestación a las necesidades de cada afiliado, garantizando una mejor calidad de vida en las actividades cotidianas.

lentes del PAMI
Las ópticas de cartilla son de libre elección en todo el país

Requisitos y documentación necesaria

Para acceder a los lentes gratis de PAMI, es indispensable contar con la siguiente documentación:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) en buen estado.
  • Credencial de afiliación vigente.
  • Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la red PAMI.

La receta debe contener la prescripción exacta, el sello y la firma del profesional, y tiene una validez máxima de 150 días desde su emisión. En casos donde el afiliado no pueda trasladarse, un familiar o apoderado puede realizar el trámite con la documentación correspondiente.

lentes de ver

Paso a paso: cómo obtener los anteojos gratis

El procedimiento es sencillo y no requiere turno previo en la agencia PAMI:

  • Solicitar consulta con un oftalmólogo de la red PAMI.
  • Obtener la Orden Médica Electrónica (OME).
  • Dirigirse a una óptica adherida al programa.
  • Elegir el armazón y esperar la fabricación de los lentes.

Las ópticas de cartilla son de libre elección en todo el país, lo que facilita el acceso a los beneficiarios en Mendoza y otras provincias. No es necesario imprimir la OME, ya que el sistema la registra de forma digital.

