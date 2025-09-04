Cómo obtener anteojos gratis de PAMI en septiembre 2025

En septiembre de 2025, PAMI mantiene vigente su programa de lentes gratis para jubilados y pensionados, un beneficio clave que busca mejorar la calidad visual de millones de afiliados en todo el país. El plan contempla hasta dos pares de anteojos sin costo al año, lo que representa una ayuda económica y social de gran importancia.
¿Quiénes pueden acceder a los lentes gratis de PAMI?
El beneficio está disponible para todos los afiliados activos de la obra social. Cada persona puede solicitar hasta dos pares de lentes por año sin cargo, siempre que cumpla con los requisitos. Las opciones disponibles son:
El procedimiento es sencillo y no requiere turno previo en la agencia PAMI:
Solicitar consulta con un oftalmólogo de la red PAMI.
Obtener la Orden Médica Electrónica (OME).
Dirigirse a una óptica adherida al programa.
Elegir el armazón y esperar la fabricación de los lentes.
Las ópticas de cartilla son de libre elección en todo el país, lo que facilita el acceso a los beneficiarios en Mendoza y otras provincias. No es necesario imprimir la OME, ya que el sistema la registra de forma digital.