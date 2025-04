﻿Cómo evitar la Rabia: el pedido del Gobierno y las formas de prevención

La importancia de la medida radica en que la rabia es una enfermedad 100% mortal si no se implementa el tratamiento adecuado tras la exposición al virus. Según informa el Ministerio de Salud y Deportes, al afectar al sistema nervioso central puede ocasionar síntomas graves y, en última instancia, el deceso del paciente.

No obstante, no se produjo un accidente y el hombre tampoco fue mordido. “El murciélago con rabia se desorienta, se afecta su radar y empieza a volar bajo, como en este caso que chocó con el camión y se metió. El hecho de haber compartido el ambiente hace que pueda haber transmisión por vía respiratoria, por eso vacunamos, pero no lo mordió el murciélago”, aclaró Aguilar.

Al llegar a Chile, notificó lo ocurrido al Centro de Enlace de ese país donde examinaron al animal y constataron que tenía rabia. En rigor, desde la cartera de Salud mendocina detallaron que "el animal resultó estar infectado y actualmente se espera la genotipificación del virus de la rabia".

El caso subraya la importancia de la vigilancia activa y el control de fauna silvestre en zonas rurales, especialmente en áreas donde los murciélagos y otros animales silvestres podrían estar en contacto con las personas.

El pedido del Gobierno para la prevención de la rabia

La rabia es una enfermedad viral zoonótica, es decir, se transmite de animales vertebrados a humanos. Por ello, desde Salud exhortan a la vacunación de las mascotas. “La tenencia responsable implica la vacunación antirrábica de perros y gatos todos los años. Esto es importante por si hay algún animal salvaje en el peridomicilio, ya que es muy común la presencia de murciélagos”, explica.

“La gente cree que estos animales son como perros y se acercan a tocarlos, pero esos animales salvajes tienen el riesgo, primero, de atacar porque no son animales para jugar y, segundo, de que puedan tener rabia”, añade. Además, la profesional añade que en el norte del país, donde hay casos "serios" de rabia, animales como zorros o carpinchos son algunos de los principales transmisores.

"Las mordeduras de ratas, por ejemplo, no son consideradas de riesgo porque, en general, no transmiten la rabia", aclara.

Murciélagos, zorros y carpinchos (capibaras), entre los animales que pueden transmitir la rabia.

Si bien la rabia no tiene tratamiento, se puede controlar mediante un tratamiento de sostén con foco en mejorar la calidad de vida del paciente y aliviar los síntomas.

Cómo se transmite la rabia

Mecanismos de transmisión de la rabia: puede transmitirse de un individuo infectado a otro sano mediante los siguientes mecanismos:

A través de la saliva de los animales infectados ; el contacto con la saliva puede producirse por: a) mordedura : es el mecanismo de transmisión más común, b) lamedura de mucosas o piel con solución de continuidad, rasguños.

; el contacto con la saliva puede producirse por: a) : es el mecanismo de transmisión más común, b) de mucosas o piel con solución de continuidad, rasguños. Por aerosoles : aunque no completamente documentado, se postula que la transmisión por aerosoles cargados con el virus podría ocurrir dentro de colonias de murciélagos o por personas que visitan cuevas donde habitan estos animales. También se ha observado en laboratorios donde se manipula el virus rábico.

: aunque no completamente documentado, se postula que la transmisión por aerosoles cargados con el virus podría ocurrir dentro de colonias de murciélagos o por personas que visitan cuevas donde habitan estos animales. También se ha observado en laboratorios donde se manipula el virus rábico. Otros mecanismos: Trasplante de córnea, órganos sólidos o tejidos vasculares de donantes infectados con el virus rábico.

Lo importante es tener conciencia de no manipular animales salvajes y de vacunar a los animales domésticos. Lo importante es tener conciencia de no manipular animales salvajes y de vacunar a los animales domésticos.

Ciclos de transmisión: El virus de la rabia presenta dos ciclos:

Ciclo aéreo : Este ciclo está relacionado con los murciélagos , que son conocidos como vectores naturales del virus. Los murciélagos se infectan al alimentarse de animales infectados, y pueden transmitir el virus a otros animales o humanos a través de mordeduras o lameduras. Este ciclo es especialmente relevante en áreas rurales y selváticas.

: Este ciclo está relacionado con los , que son conocidos como vectores naturales del virus. Los murciélagos se infectan al alimentarse de animales infectados, y pueden transmitir el virus a otros animales o humanos a través de mordeduras o lameduras. Este ciclo es especialmente relevante en áreas rurales y selváticas. Ciclo terrestre: En este ciclo, los perros y gatos son los principales vectores del virus, especialmente en áreas urbanas y periurbanas. Los perros infectados pueden transmitir el virus a otros perros o a personas por medio de mordeduras.

En este ciclo, los y son los principales vectores del virus, especialmente en áreas urbanas y periurbanas. Los perros infectados pueden transmitir el virus a otros perros o a personas por medio de mordeduras. Existen también ciclos rurales (donde predomina la transmisión por animales silvestres y domésticos) y ciclos urbanos (en los que los perros y gatos son los principales vectores).

murcielago.jpg

Medidas de prevención inmediata contra la rabia

Vigilancia activa : Aumentar la vigilancia en las zonas rurales y periurbanas donde pueda existir riesgo de contacto con murciélagos y otros animales susceptibles de rabia (gatos, perros).

: Aumentar la vigilancia en las zonas rurales y periurbanas donde pueda existir riesgo de contacto con murciélagos y otros animales susceptibles de rabia (gatos, perros). Tratamiento post-exposición : Cualquier persona que haya tenido contacto con un murciélago o haya sido mordida o arañada debe recibir atención médica inmediata y, si corresponde, tratamiento post-exposición a la rabia (vacunación).

: Cualquier persona que haya tenido contacto con un murciélago o haya sido mordida o arañada debe recibir atención médica inmediata y, si corresponde, tratamiento post-exposición a la rabia (vacunación). Ante la sospecha de rabia animal, se debe implementar el aislamiento hasta confirmar o descartar el caso y, en caso de animales confirmados, se debe proceder a la eutanasia según las normas vigentes, para evitar la propagación del virus.

de rabia animal, se debe implementar el hasta confirmar o descartar el caso y, en caso de animales confirmados, se debe proceder a la según las normas vigentes, para evitar la propagación del virus. Información a la comunidad: Es fundamental que la población esté informada sobre las medidas preventivas, los mecanismos de transmisión de la rabia, y la importancia de evitar el contacto con murciélagos y otros animales potencialmente infectados.

