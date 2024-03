Cómo atenderá el comercio en Mendoza para el finde XXL.

Este fin de semana largo puso a muchos comerciantes frente a la decisión de abrir o no . Si bien ya se vivieron jueves y viernes aún queda sábado, domingo, lunes y martes que serán días atípicos por estas minivacaciones que unen Semana Santa con el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Gerra de Malvinas. Te contamos cómo funcionará el comercio durante estos días.

Esta decisión fue tomada por el 65% de los establecimientos encuestados. Mientras que el restante 35% tuvo respuesta dispar, es decir que atenderá todo el día o bien no abrirá sus puertas.

Cómo se les deberá pagar a los empleados de comercio

El Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Mendoza, Fernando Ligorria, informó la modalidad de trabajo para los trabajadores del sector: el jueves 28, al no ser considerado feriado nacional, los empleados de comercio deben asistir a sus lugares de trabajo, ya que de no hacerlo el empleador puede descontar el día no trabajado.