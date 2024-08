Cercos eléctricos: mientras crece la demanda por la inseguridad, buscan regularlos

A primera instancia, a nivel nacional no existe ley que regule los cercos eléctricos, lo que significa que en la Provincia tampoco, por tanto rige la premisa de que "si no está prohibido, está permitido". Parece una obviedad, pero basándonos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, se especifica: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.