Celebraciones religiosas: cuándo se conmemora el Día de los Fieles Difuntos

Después del Día de todos los Santos, tienen lugar las celebraciones por el Día de los Fieles Difuntos. Descubrí el sentido profundo de esta jornada.

Cuándo se conmemora el Día de los Fieles Difuntos

Cada 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos convoca a miles de familias en todo el país y en el mundo. Estas celebraciones combinan fe, memoria y cultura, y se viven de distintas formas según la región. En Mendoza, como en muchas provincias argentinas, es una jornada de recogimiento, respeto y homenaje a quienes ya partieron.

Cuál es el origen del Día de los Fieles Difuntos

El Día de los Fieles Difuntos tiene raíces tanto religiosas como culturales. Su origen se remonta a la fusión entre las costumbres indígenas y las tradiciones católicas que llegaron con los colonizadores españoles. En la época prehispánica, los pueblos originarios de América ya realizaban ceremonias para acompañar a las almas de los fallecidos en su tránsito al más allá.

Con la llegada del cristianismo, estas prácticas fueron forzadas a adaptarse al calendario católico. Así, el 1 de noviembre se instituyó el Día de Todos los Santos, dedicado a los niños fallecidos, y el 2 de noviembre se estableció el Día de los Fieles Difuntos, en honor a los adultos. Desde entonces, la fecha se convirtió en un momento para recordar y agradecer la vida de los seres queridos que partieron. En 2008, la UNESCO reconoció esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Día de los Fieles Difuntos
El Día de los Fieles Difuntos es una celebración que tiene lugar justo después del Día de los muertos

Cómo se viven las celebraciones

En esta fecha, las familias suelen visitar los cementerios para limpiar las tumbas, colocar flores y encender velas. Es común ver coronas de crisantemos y velas, acompañados de rezos y momentos de silencio. En zonas rurales, aún se mantienen costumbres antiguas como preparar comidas especiales o dejar agua y pan como ofrenda simbólica.

En otros países, sobre todo en México, esta fecha adquiere un carácter más festivo. Las calles se llenan de colores, calaveras decoradas y altares con flores de cempasúchil, velas, papel picado y los alimentos preferidos de los difuntos. Más que un acto de duelo, es una celebración de la vida y del vínculo que persiste entre los vivos y los que ya no están.

