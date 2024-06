Carlos Gallo habló sobre el posible cierre de Anses en manos de Javier Milei

Carlos Gallo en Radio Andina, titular anses.jpg Carlos Gallo opinó sobre el posible cierre de Anses. Foto: Yemel Fil

"No hay ninguna expresión directa del Presidente de querer cerrarlo, pero si está pidiendo que le deleguen las facultades para poder cerrarlo, alguna sospecha tenemos que tener al respecto", aseguró el ex titular de ANSES en Mendoza.