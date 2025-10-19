19 de octubre de 2025
Sitio Andino
Cáncer de mama: se prevé un fuerte aumento de la mortalidad en la provincia de Mendoza

La interrupción de los chequeos durante la pandemia de coronavirus se perfila como la principal causa del incremento en la mortalidad por cáncer de mama.

 Por Natalia Mantineo

El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. En la provincia de Mendoza, la preocupación se centra en el impacto que tendrá la interrupción de los chequeos de prevención durante la pandemia de COVID-19. Desde el Ministerio de Salud, se proyecta un incremento significativo de la mortalidad.

Sin embargo, este avance está en riesgo, según explicó a Sitio Andino, Santiago Orrico, Jefe del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello Uterino y Mama.

Cáncer de mama en Mendoza: suba del 10% al 15% en la mortalidad

Según Orrico, los datos aún no oficiales del último año ya dan cuenta de un incremento importante en la mortalidad. La explicación es contundente: "la falta de controles durante el confinamiento obligó a diagnosticar muchos casos en estadíos avanzados de la enfermedad, reduciendo drásticamente las posibilidades de curación", dijo.

"Se prevé que la mortalidad aumente entre un 10% y 15% entre el 2024 y 2025 y después irá bajando. Esto es un fenómeno que no solo se observa en Mendoza, sino que se replica en el mundo entero", detalló el especialista.

El cáncer afecta cada vez más a mujeres jóvenes

Además del impacto de la pandemia, el funcionario destacó un cambio en el perfil de las pacientes. Si bien el 85% de los cánceres se da en mujeres mayores de 50 años, el especialista observa que la enfermedad está apareciendo en mujeres más jóvenes.

Esto se relaciona directamente con cambios sociales y de estilo de vida:

  • Posposición de la maternidad: "Uno de los factores protectores del cáncer de mama es haber tenido hijos a edades tempranas y la lactancia. Hoy, las mujeres están posponiendo la maternidad y ese es uno de los factores que incide", indicó Orrico.

  • Factores de riesgo: se suman el consumo de alcohol y tabaco, y las dietas ricas en alimentos ultraprocesados.

La mamografía, la única herramienta vital

El mensaje fundamental para la población es que, aunque el cáncer de mama no se puede prevenir, sí se puede detectar precozmente.

La herramienta esencial es la mamografía o ecografía mamaria, indicada en mujeres sin riesgo aumentado desde los 40 años.

Aprovechando la intensificación de las campañas durante octubre, el Dr. Orrico insta a todas las mujeres a retomar sus controles ginecológicos y no demorar el chequeo preventivo para evitar que la trágica proyección se concrete. La detección temprana sigue siendo la clave para la vida.

