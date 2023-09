Buscan familias para adoptar a una niña de 10 años

Asimismo, se dan más detalles de la historia de la niña. "Este informe no pretende reemplazar su voz; sin embargo, desde la percepción profesional y con un gran respeto a su identidad e historia, entendemos que nos habilita a su presentación de la siguiente manera. Ella nos cuenta: 'Hace ya muchos años que vivo en un hogar institucional a pesar de mi corta edad. Estoy deseosa de tener una familia que me pueda cuidar y compartir tiempo conmigo. Que me acompañe y me apoye para realizar mis tareas escolares y aprendizajes, porque necesito que se tenga en cuenta mis propios tiempos para resolver cálculos, leer y escribir, tengo una forma elemental de incorporar y avanzar en mis aprendizajes. También deberá acompañarme y da continuidad a mis tratamientos médicos. En ocasiones no me porté tan bien, me cuesta seguir las normas que me dan. Sin embargo, paulatinamente he aprendido nuevas formas de relacionarme con mis amigos y compañeros, dejando atrás hábitos y formas no tan saludables'", se detalla.