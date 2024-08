Betsabe Masselos: "Una persona debe conocer e informarse de cómo alimentarse en forma eficaz"

Con respecto a cómo eligió ser nutricionista , "Betsabe Masselos" comentó: "Durante los años de secundaria me interesaban mucho todos los artículos y novedades respecto a la nutrición y medicina. Sentía curiosidad por estudiar el metabolismo del ser humano y la señalizaciones que nos brindan los alimentos y el medio ambiente , el impacto que esto genera en el organismo y en nuestras hormonas ...".

Posteriormente, agregó: "Sentí esta vocación desde muy joven, la cual sigo manteniendo con entusiasmo y dedicación y es por eso que día a día estudio y me capacito en forma constante para educar ayudar e informar a mi paciente en forma correcta. Me dedico a mi profesión hace 20 años aproximadamente ".

Luego, en relación a cuándo se debe recurrir a estos profesionales, mencionó: " Una persona debe conocer e informarse de como alimentarse en forma eficaz, y no pensar que sólo son importantes los alimento, sino también hábitos saludables como por ejemplo un sueño reparador, una correcta actividad física y entrenamiento personalizado...".

"Esto sería de suma importancia al momento de recurrir a un nutricionista, ya que si cumpliéramos con todas estas conductas no tendríamos una tendencia de enfermedad como sobrepeso, trastornos metabólicos, obesidad y evitaríamos varias patologías inflamatorias ya que estas provienen de un intestino dañado".

Posteriormente, cerró: "Al momento de aconsejar cuando recomendaría a una persona ir a un nutricionista sería muy inteligente realizar esta acción para prevenir patologías y para tener un estilo de vida saludable. La mayoría de las personas piensan en un nutricionista cuando tienen obesidad o sobrepeso o por estética, pero los profesionales que nos dedicamos a la salud tenemos que saber que debemos tratar al paciente en forma integral, que en el ejercicio de nuestra profesión no sólo es contar calorías si no tratar al paciente en su conjunto".

Derivación médica previa la consulta con un nutricionista: ¿Si o no?

Sobre si esperar una derivación, la profesional aclaró que no es necesario esperarlo, ya que "si existen dudas sobre mi nutrición, sobre mi peso o quiero realizar una nutrición específica para un objetivo especial como es rendimiento deportivo o simplemente quiero obtener información de cómo alimentarme y adquirir hábitos saludables puedo acceder a la consulta".

La importancia de las redes sociales

Las redes sociales, cada vez toman más protagonismo, y sobre esto, la nutricionista explicó: "Creo que el rol de las redes sociales es muy importante cuando se utilizan para informar y sensibilizar la gente. Además tienen un alcance al que no se puede acceder sólo con revistas o periódicos. Es un medio masivo de comunicación y el más utilizado".

Después, añadió: "Gracias a las redes podemos educar y transmitir en masa y me parece muy práctico y efectivo cuando se realiza con responsabilidad y se utilizan estas herramientas para la salud... Aunque también nos encontramos con información errónea y falsa, por ejemplo, fotos trucadas de individuos muy esbeltos, musculosos, perfectos, etc. y quizás no demuestran la verdadera realidad".

Betsabe Masselos1.jpg Publicaciones que realiza la profesional en redes sociales para incentivar a una buena alimentación @betsabe.nutricion

Consejos para una alimentación sana

Con respecto a esta pregunta, la profesional de la salud fue clara: "Los consejos para mantener una nutrición correcta es consumir los alimentos lo más simple y menos procesado posible, elegir nutrientes naturales y comida real, como carnes, vegetales, frutas, etc. Descartar los alimentos que en sus etiquetas tengan muchos ingredientes de los cuales ni siquiera sabemos qué es lo que contienen".

Sumado a esto, aclaró que no hay que "picotear" a cada rato ni en cualquier horario del día. También, recomienda "no tenerle miedo a la comida o tener una mala relación con ella". También, sumó que es importante hidratarse en forma correcta con líquidos y minerales dejando de lado las bebidas con conservantes colorantes y edulcorantes".

Para finalizar, "Betsabe Masselos" sentenció: "Los invito a conocer mis productos Keto en mi tienda, donde es importante remarcar que son alimentos reales, sin harinas, sin azúcar y sin conservantes ya que están elaborados con materias primas y alimentos reales como: Frutos Secos, coco, huevos, entre otros ingredientes".

Todas aquellas personas que estén interesadas en tener una consulta con la nutricionista, puede acercarse a sus consultorios en Mendoza: Villa Nueva o en Chacras de Coria. Además, se puede acceder de manera presencial u online. Para quienes viven en el exterior, tiene un despacho en Uruguay: Punta del Este. Por otro lado, pueden encontrarla en redes sociales arrobando los siguientes nombres: @betsaketo o @betsabe.nutricion.