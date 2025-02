Beneficios de PAMI para jubilados en febrero 2025: ¿quiénes podrán acceder a medicamentos gratuitos?

Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos

Para seguir recibiendo medicamentos sin costo, los afiliados deben cumplir con nuevos requisitos socioeconómicos. Entre ellos, se encuentra tener ingresos que no superen 1,5 veces el haber previsional mínimo y no contar con medicina prepaga. Además, PAMI exige que los solicitantes no sean propietarios de más de un inmueble ni posean bienes de lujo, como aeronaves o embarcaciones.