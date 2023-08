“La pequeña yo que sufrió estaría tan orgullosa de haberme hecho crecer por no renunciar a mí misma”, comenzó Hadid en la publicación de Instagram. Agregó que está agradecida con su madre Yolanda Hadid, a quien también le diagnosticaron la enfermedad de Lyme en 2012 junto con el hermano menor de Hadid, Anwar , “por mantener todos mis registros médicos, estar a mi lado, protegerme, apoyarme, pero sobre todo, creerme a través de todo esto”, escribió en la descripción de un carrusel de fotos.

La modelo continuó: “vivir en este estado, empeorar con el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerse a mí misma, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente la cosa más confusa de la historia”.

“Una cosa que quiero expresarles a todos ustedes es que 1: estoy bien y no tienen que preocuparse, y 2: no cambiaría nada por nada del mundo”, agregó. “Tengo tanta gratitud y perspectiva sobre la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento [co-infección], casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si puedo, si Dios quiere, tener toda una vida repartiendo amor de una copa llena y siendo capaz de ser verdaderamente yo misma, por primera vez en la historia”.

image.png Bella Hadid: "finalmente sana después de 15 años de sufrimiento invisible" IG de Bella Hadid

La modelo siguió explicando por qué seleccionó las fotos que compartió junto con la actualización, que incluían varias instantáneas de documentos de salud y ella misma recibiendo varios tratamientos por vía intravenosa. “Traté de elegir las imágenes más positivas que pude porque, a pesar de lo dolorosa que fue esta experiencia, el resultado fue la experiencia más esclarecedora de mi vida, llena de nuevos amigos, nuevas visiones y un nuevo cerebro”, detalló.

La joven, que “acaba de terminar un tratamiento largo e intenso para la enfermedad de Lyme”, en palabras de su hermana Gigi Hadid, continuó diciendo que volverá a modelar cuando pueda. Por su parte, Bella concluyó: “Regresaré cuando esté lista”/El Universo.