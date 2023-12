Safar, estudiante de abogacía, admitió su acción con una explicación absurda: "Había fumado, no estaba en mis cabales" . La modificación del alias, cambiando la "z" por la "s", buscaba engañar a donantes en un momento de urgencia para la comunidad. En sus declaraciones a un programa de radio, Safar intentó justificar la situación: "Fue todo una equivocación. Ayer estábamos con unos amigos al mediodía. No había luz, obviamente. Nos juntamos a almorzar, fumamos, nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado, de lo que habían hecho Radagast, Manu Ginóbili".

A pesar de afirmar que no recibió donaciones, Safar mostró presuntas devoluciones de dinero en su cuenta de Instagram. La explicación del joven generó repudio, y la ciudad exige respuestas. Los vecinos piden investigar el intento de estafa y solicitan la renuncia de Valeria Rodríguez al Concejo Deliberante. La solidaridad, empañada por esta maniobra, agita las aguas en Bahía Blanca.

image.png Bahía Blanca: el hijo de una concejala libertaria intentó quedarse con plata de una donación

La concejala Rodríguez ha estado envuelta en diversas controversias en los últimos años. Propuestas como permitir a padres limpiar escuelas en caso de huelgas y reemplazar a docentes en paro con estudiantes avanzados generaron tensiones. En mayo de este año, se había pronunciado en contra de las alcoholemias: “Estoy en desacuerdo. No creo que el Estado tenga que ofrecer conductas modelizantes. Si yo no cometo infracción no me tienen por qué parar, no estamos en ningún estado de sitio”, dijo en una nota a La Nueva Play. Incluso en marzo también encendió los ánimos al haber afirmado en sus redes sociales que las violaciones “no son un tema de género ni de cultura, es un delito penal”./Infobae.