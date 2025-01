Atención turistas: después del temporal, esta es la situación sobre el Cañón del Atuel, Valle Grande y El Nihuil

Sin embargo, para llegar a El Nihuil, se debe hacer el camino de la Ruta 144 y empalmar con la Ruta 180.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "¿QUÉ PASÓ EN SAN RAFAEL? Nadie recuerda una tormenta como la que ocurrió apenas comenzaban las primeras horas de este sábado 11 de enero, y muchos menos que haya generado semejante daño en el Cañón del Atuel en #SanRafael, en el sur de #Mendoza No hay muertos, pero eso es sólo un milagro. Varios kilómetros del camino del circuito que une El Nihuil con #ValleGrande, literalmente desaparecieron. El complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, sufrió daños que los paralizarán por meses. Hay autos que los arrastró el río y quedarán para siempre en el lago del Valle Grande. Había una chica en una camioneta Toyota, y decidió subirse apenas vio que la idea no era buena de acampar junto al remanso ubicado en la usina 3 del complejo hidroeléctrico El Nihuil: fue el caso más desesperante de una madrugada inédita. Dicen que el Atuel suele llevar 80 metros de agua; ahora se calcula que llevó más de 500, fácil… El agua como nunca que comenzó a caer por las laderas del Cañón, acrecentó el caudal del río, le dio fuerza a la corriente en bajada por el Atuel, y se llevó todo a su paso. La Policía ya sabe que hay cinco vehículos que no aparecerán más. Y las decenas que van encontrando aguas abajo, están destrozados. Es un milagro que no hubiera muertos… Pero también fruto del esfuerzo inmediato de decenas de policías, personal de Defensa Civil, de la Dirección Provincial de Vialidad, de la concesionaria de los Nihuiles, Pampa Energía y particulares. Leé la nota completa en sitioandino.com Cristian Perez Barceló #temporal #nihuil #catastrofe"