Año bisiesto: cuándo será el próximo

El próximo año bisiesto ya tiene fecha en el calendario y su llegada vuelve a despertar curiosidad sobre cómo se organiza el tiempo y por qué se ajusta cada cuatro años.

 Por Analía Martín

Cada cuatro años, el calendario suma un día al final de febrero y se transforma así en año bisiesto. Esto no responde a una curiosidad matemática, sino que tiene un motivo histórico y astronómico que ordena el paso del tiempo. Ese ajuste silencioso permite que las estaciones, las fechas y la vida cotidiana no se desfasen.

Cuándo será el próximo año bisiesto

Según el calendario gregoriano, el próximo año bisiesto será 2028. Ese año, febrero tendrá 29 días y el calendario sumará un total de 366 jornadas. Este agregado no es simbólico ni arbitrario, sino una corrección necesaria para mantener sincronizado el tiempo civil con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol.

El motivo es astronómico: la Tierra no tarda exactamente 365 días en completar su órbita. El recorrido real lleva unas horas más, que se acumulan con el paso de los años. Sin esa corrección periódica, las estaciones comenzarían a correrse progresivamente respecto de las fechas. El día extra funciona como un ajuste fino que evita ese desfasaje.

año bisiesto
Qué es un año bisiesto y para qué sirve

Un año bisiesto tiene 366 días en lugar de 365, gracias a la incorporación del 29 de febrero. La regla general indica que los años divisibles por cuatro son bisiestos, aunque existen excepciones. Los años terminados en “00” sólo lo son si también son divisibles por 400, como ocurrió en el año 2000. En cambio, 2100 no será bisiesto.

Este sistema permite una precisión notable en la medición del tiempo. Sin el día adicional, cada año se acumularía un pequeño error que, con el correr de los siglos, alteraría por completo el calendario. La corrección mantiene alineadas las estaciones, las cosechas y las fechas tradicionales, algo fundamental para la vida social y productiva.

29 de febrero, año bisisesto, calendario
Historia del calendario y debates actuales

El concepto de año bisiesto se remonta a la Antigua Roma, pero el sistema actual nació en 1582 con la reforma impulsada por el papa Gregorio XIII. Así surgió el calendario gregoriano, que se adoptó gradualmente en distintos países y hoy se utiliza en Argentina. Su objetivo fue corregir errores del calendario anterior y ordenar el paso del tiempo.

A lo largo de los años, algunos especialistas propusieron eliminar los años bisiestos y crear calendarios alternativos con una estructura fija. Entre ellos, el llamado calendario Hanke-Henry, que plantea años idénticos de 364 días. Si bien suena práctico, implicaría un cambio global difícil de consensuar. Por ahora, el calendario actual sigue siendo el más aceptado.

