América Latina: habrá un déficit del 48% de talento digital

“Uno de los sectores más atractivos para trabajar actualmente y de cara al futuro, son las tecnologías de información y comunicación. No obstante, no basta con la cantidad de empleo disponible, hoy los talentos priorizan sus objetivos y sus ambiciones. La idea de ofrecer un salario, un número amplio de vacaciones y la oportunidad de subir de puesto en determinados años dentro de la empresa ya no basta. Ahora, las nuevas generaciones exigen algo mucho más complejo de conseguir. Son los llamados intangibles. Las nuevas generaciones quieren trabajar para empresas que tengan un propósito claro de actuación, compañías que no solo existan para ganar beneficios sino para ayudar a las comunidades. Quieren una cultura empresarial divertida, diversa e inclusiva en la que sientan que forman parte de un todo y que sus voces son escuchadas. Exigen flexibilidad, beneficios relacionados con la salud mental y física. Buscan acercarse a un trabajo que les brinde mayor equilibrio laboral y personal”. explicó Rocío Herraiz, Directora de Comunicación de Noventiq.