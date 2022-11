Al son de la Bachata, un homenaje para la Scaloneta

Ni el arte, ni la danza en particular. Nada escapa al furor por el Mundial de Fútbol de Qatar , y en especial a la ilusión que despierta la selección Argentina . De eso puede dar fe el profe de danzas Sergio Camargo, que desde hace 9 años da clases y al frente de la llamada Academia Divergente, gestó en Mendoza un video con una coreografía en modo de homenaje para la Scaloneta.

"Gran parte de mi vida, antes de empezar a bailar, fue el fútbol, que junto a mi hermano (Alejandro, ex Tomba hoy jugador profesional en Chile) nos gustaba gracias a papá y mamá que nos llevaban. Jugué desde los 5 hasta las 19 años, por eso fue como una mezcla de dos pasiones. Y pensé qué bueno sería regalarle algo en apoyo a una selección que, salvo la copa América, por la cantidad de finales que perdió fue bastante golpeada por la gente que no logra entender que detrás de eso hay mucho esfuerzo, que a veces se da y a veces no ", dijo Sergio, en radio Andina junto a Belén, una de las integrantes del cuerpo de jóvenes bailarinas que integran Divergente.