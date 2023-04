A tener en cuenta: cuándo es el próximo feriado

El próximo día marcado dentro del calendario es el del lunes 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores . Los distintos destinos turísticos ya van aceitando sus estrategias de promoción porque este no será el único feriado del mes de mayo.

En esas épocas, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Allí en Chicago, la "Noble Order of the Knights of Labor" (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo) agrupaba a la mayor parte de los asalariados y llevaba adelante una sostenida campaña para lograr que la jornada laboral se limitara a 8 horas.