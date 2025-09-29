A 61 años del nacimiento de Mafalda, el ícono del humor gráfico argentino

Un 29 de septiembre de 1964 , la célebre Mafalda hizo su debut oficial en las historietas de la mano del humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón , más conocido como Quino . La tira comenzó a publicarse en la revista semanal Primera Plana , con dos entregas semanales.

En esa primera aparición, la niña rebelde compartió escena con su papá en una secuencia divertida y luego apareció sola . A partir de allí, comenzó a gestarse una de las historietas más emblemáticas de la Argentina , que con el tiempo alcanzó una proyección internacional en más de 30 idiomas .

Mafalda debutó en Primera Plana hace 61 años atrás . Allí conocimos a una niña inquieta y reflexiva , preocupada por temas como la paz mundial y la humanidad , que interactuaba con sus padres y, más tarde, con su hermano. Posteriormente se sumaron personajes entrañables como Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad .

Aunque sus orígenes estuvieron ligados a fines publicitarios -para promocionar una marca de electrodomésticos -, la historieta terminó convirtiéndose en un espejo de la clase media argentina de los años 60 .

Un año después, en 1965, su popularidad creció al incorporarse al diario El Mundo y luego a distintos periódicos del interior. Otro hito llegó en junio de 1968, cuando comenzó a publicarse en el semanario Siete Días Ilustrados con cuatro apariciones semanales, además de ser traducida al italiano.

Un final anunciado, pero con legado eterno

Por decisión de Quino, la última publicación de Mafalda apareció el 25 de junio de 1973. Sin embargo, aquello no significó el fin: el personaje y sus amigos participaron en campañas de organismos internacionales como Unicef, la Cruz Roja Española y el Ministerio de Educación de España, entre otros.

Mafalda restauraci Mendoza recuerda a Quino y su obra con una significativa escultura, en calle Arístides Villanueva.

A partir de 2021, la niña rebelde dio el salto al mundo digital, llegando a redes sociales y plataformas online.

Hoy, Mafalda sigue viva en el idealismo de quienes buscan un mundo mejor, cuestionando la injusticia, los abusos de poder y lo absurdo de la vida, siempre desde la mirada crítica y reflexiva de una niña nacida en los años 60.

Fuente: BILLIKEN