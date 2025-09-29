29 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

A 61 años del nacimiento de Mafalda, el ícono del humor gráfico argentino

Este 29 de septiembre se cumplen más de seis décadas desde la primera publicación de Mafalda, el personaje creado por el dibujante mendocino Quino.

A 61 años del nacimiento de Mafalda, el ícono del humor gráfico argentino

A 61 años del nacimiento de Mafalda, el ícono del humor gráfico argentino

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Un 29 de septiembre de 1964, la célebre Mafalda hizo su debut oficial en las historietas de la mano del humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino. La tira comenzó a publicarse en la revista semanal Primera Plana, con dos entregas semanales.

En esa primera aparición, la niña rebelde compartió escena con su papá en una secuencia divertida y luego apareció sola. A partir de allí, comenzó a gestarse una de las historietas más emblemáticas de la Argentina, que con el tiempo alcanzó una proyección internacional en más de 30 idiomas.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 29 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 29 de septiembre
Día Mundial del Corazón: por qué se celebra este 29 de septiembre
Efemérides

Día Mundial del Corazón: por qué se celebra este 29 de septiembre

29 de septiembre: los inicios de Mafalda

Mafalda debutó en Primera Plana hace 61 años atrás. Allí conocimos a una niña inquieta y reflexiva, preocupada por temas como la paz mundial y la humanidad, que interactuaba con sus padres y, más tarde, con su hermano. Posteriormente se sumaron personajes entrañables como Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad.

Mafalda - Quino (1)
Así se presentó la primera tira cómica de Mafalda en 1964.

Así se presentó la primera tira cómica de Mafalda en 1964.

Aunque sus orígenes estuvieron ligados a fines publicitarios -para promocionar una marca de electrodomésticos-, la historieta terminó convirtiéndose en un espejo de la clase media argentina de los años 60.

Un año después, en 1965, su popularidad creció al incorporarse al diario El Mundo y luego a distintos periódicos del interior. Otro hito llegó en junio de 1968, cuando comenzó a publicarse en el semanario Siete Días Ilustrados con cuatro apariciones semanales, además de ser traducida al italiano.

Un final anunciado, pero con legado eterno

Por decisión de Quino, la última publicación de Mafalda apareció el 25 de junio de 1973. Sin embargo, aquello no significó el fin: el personaje y sus amigos participaron en campañas de organismos internacionales como Unicef, la Cruz Roja Española y el Ministerio de Educación de España, entre otros.

Mafalda restauraci
Mendoza recuerda a Quino y su obra con una significativa escultura, en calle Arístides Villanueva.

Mendoza recuerda a Quino y su obra con una significativa escultura, en calle Arístides Villanueva.

A partir de 2021, la niña rebelde dio el salto al mundo digital, llegando a redes sociales y plataformas online.

Hoy, Mafalda sigue viva en el idealismo de quienes buscan un mundo mejor, cuestionando la injusticia, los abusos de poder y lo absurdo de la vida, siempre desde la mirada crítica y reflexiva de una niña nacida en los años 60.

Fuente: BILLIKEN

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de septiembre

ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 29 de septiembre en Mendoza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Te Puede Interesar

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave
Congreso

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

Por Sitio Andino Política
Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Valle de Uco.
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

Por Celeste Funes
ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos.
Este lunes

ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos

Por Sitio Andino Sociedad