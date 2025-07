A 31 años del atentado a la AMIA, presentarán un video conmemorativo con la voz de Darín

Ricardo Darín presente en el acto de la AMIA

“Treinta y un años no es un número redondo. No son 20. No son 30. Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, sostiene Darín al hacer referencia al nuevo aniversario del atentado terrorista contra la mutual judía.