90 años de la Fiesta de la Vendimia: datos impactantes del espectáculo insignia de Mendoza 

La Fiesta de la Vendimia representa mucho más que el cierre del ciclo agrícola para los habitantes del centro-oeste argentino. Es una epopeya que amalgama historia, tradición y modernidad en un ritual colectivo único. Al cumplir 90 años, esta celebración reafirma su vigencia como un símbolo de orgullo regional que proyecta la esencia del desierto hacia el mundo entero.

Mendoza no se explica, se siente. El origen de este festejo oficial se remonta al 4 de marzo de 1936, cuando el gobernador Guillermo Cano instituyó el Día de la Vendimia mediante el Decreto N° 87. Cano, inspirado por una festividad italiana que conoció en un viaje por Europa, buscó posicionar a la provincia de Mendoza como un destino turístico internacional a través de su pujante industria del vino.

La primera coronación ocurrió en el estadio de Gimnasia y Esgrima ante una multitud de 40.000 personas, donde Delia Larrive Escudero fue proclamada soberana . Desde aquel momento, la figura de la reina se consolidó como una embajadora de la cultura local, representando el esfuerzo de miles de historias y familias anónimas.

Para esta edición especial de 2026, titulada "90 cosechas de una misma cepa" , el espectáculo revive momentos icónicos grabados en la memoria colectiva. El guión, escrito por Silvia Moyano, propone un viaje místico donde los espíritus de Guillermo Cano y Frank Romero Day regresan para ver sus sueños transformados en tradición.

Bajo la mirada del director Pablo Mariano Perri, la puesta en escena de este año en el Teatro Griego Frank Romero Day es monumental. Los 2.600 m² de escenario distribuidos en seis espacios escénicos, sumado al uso de 600 m² de cajas lumínicas, patrimonio provincial, se combina con 97 m² de pantallas y 900 luminarias para crear un espectáculo antropológico e innovador. En escena, un total de 750 artistas, entre bailarines y músicos, ejecutan un repertorio con música 100% en vivo, honrando la tradición casi sin interrupciones de la Fiesta de la Vendimia.

Este teatro cuenta con seis sectores identificados con cepas emblemáticas, siendo el Malbec el varietal insignia ubicado en el sector central. Además, el sector Torrontés garantiza accesibilidad exclusiva para personas con discapacidad, reflejando el carácter inclusivo de la celebración actual.

La provincia de Mendoza con sus puertas abiertas de par en par

Mendoza, reconocida como una de las Grandes Capitales del Vino, ofrece una red de más de 900 bodegas, de las cuales 250 están abiertas al turismo. La oferta se diversifica con experiencias de oleoturismo y gastronomía identitaria de montaña, recientemente galardonada con estrellas Michelin.

En las últimas décadas, la tecnología ha enriquecido la propuesta estética sin perder la esencia. La provincia despliega sus encantos vendimiales desde las primeras de las 18 fiestas departamentales hasta el Wine-Rock. La agenda de Vendimia 2026 reúne actividades públicas y también privadas. Todas se integran y a medida que se acerca la fecha central, que generalmente coincide con el primer fin de semana de marzo, y van creciendo de forma exponencial.

Los actos centrales, que incluyen la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca y el Carrusel, atraen a visitantes de todo el país y el mundo. Estos desfiles multitudinarios por las calles céntricas son la expresión máxima del espíritu participativo que define a la sociedad mendocina.

90 años de historia

Para Mendoza, la Vendimia es su latido profundo, una herencia que se transmite de generación en generación en cada finca y en cada surco. Celebrar estas nueve décadas es elegirnos como comunidad y reconocer el oasis de cultura que supimos construir en medio del desierto. Para comprender la magnitud de la Fiesta Nacional de la Vendimia en su 90° aniversario, aquí te presentamos un resumen de los datos y cifras más impactantes que definen esta celebración histórica y su impacto en Mendoza: